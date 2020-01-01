Килими, двері, гроші та телевізор: на Волині за добу розкрили 6 крадіжок





Про це



У Ківерцівському районі оперативники спільно із поліцейським офіцером громади викрили 48-річного волинянина, котрий обікрав жителя райцентру. Злодій проник у підсобне приміщення потерпілого та викрав електроінструменти, набір ключів, сокиру та молотки, загалом на 5 тис. грн. Викрадене частково вилучили.



Поліцейські Луцького районного відділення поліції розкрили два факти крадіжок. У селі Великий Омеляник 42-річний лучанин викрав із гаража електроплитку. Викрадене вилучили та передадуть власнику. Окрім того, встановили зловмисника, котрий проник до будинку жительки Торчина та викрав гроші.



У райцентрі Стара Вижівка із подвір’я місцевого мешканця зловмисник вкрав килим. Оперативники місцевого відділення поліції встановили особу злодія та вилучили килим.



Луцькі поліцейські розкрили два факти крадіжок: викрадення дверей у 29-річного лучанина та телевізора у пенсіонерки. Зловмисники встановлені та будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за скоєння цих злочинів.



Відомості за всіма фактами крадіжок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.



Головне фото - ілюстративне.



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