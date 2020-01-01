У Луцьку рятувальники допомогли медикам винести хвору жінку з квартири. ФОТО
Сьогодні, 12:35
Рятувальників турбують за різних обставин. Сьогодні, 21 жовтня, у Луцьку без їхньої допомоги не обійшлися лікарі швидкої допомоги.
Медиків викликали до непритомної жінки літнього віку, яка, як виявилося, перенесла інфаркт, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Транспортувати таку пацієнтку самотужки лікарям було складно, тож звернулися за допомогою до служби порятунку. Квартира, де живе хвора, знаходилася на п’ятому поверсі, тому завдяки рятувальникам, які винесли та передали її до рук медиків, вчасно направили до лікарні.
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Медиків викликали до непритомної жінки літнього віку, яка, як виявилося, перенесла інфаркт, - інформує УДСНС України у Волинській області.
Транспортувати таку пацієнтку самотужки лікарям було складно, тож звернулися за допомогою до служби порятунку. Квартира, де живе хвора, знаходилася на п’ятому поверсі, тому завдяки рятувальникам, які винесли та передали її до рук медиків, вчасно направили до лікарні.
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