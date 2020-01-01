У Луцьку на Вишкові – аварія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:45
У Луцьку на переїзді в районі Вишкова трапилася аварія за участі двох легковиків.
Про це ВолиньUA повідомили очевидці.
Зазначається, що внаслідок ДТП утворився затор. На місці працює поліція. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.
Деталі – згодом.
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Про це ВолиньUA повідомили очевидці.
Зазначається, що внаслідок ДТП утворився затор. На місці працює поліція. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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