У Луцьку на Вишкові – аварія. ВІДЕО





Про це



Зазначається, що внаслідок ДТП утворився затор. На місці працює поліція. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.



Деталі – згодом.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на переїзді в районі Вишкова трапилася аварія за участі двох легковиків.Про це ВолиньUA повідомили очевидці.Зазначається, що внаслідок ДТП утворився затор. На місці працює поліція. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.Деталі – згодом.

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