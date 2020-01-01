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У Луцьку на Вишкові – аварія. ВІДЕО

У Луцьку на Вишкові – аварія. ВІДЕО
У Луцьку на переїзді в районі Вишкова трапилася аварія за участі двох легковиків.

Про це ВолиньUA повідомили очевидці.

Зазначається, що внаслідок ДТП утворився затор. На місці працює поліція. Автівки зазнали значних механічних ушкоджень.

Деталі – згодом.




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Теги: аварія, Луцьк
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