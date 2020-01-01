Польща та Італія скасовують традиційні новорічні святкування через коронавірус





Про це пише польська газета Gazeta Wyborcza й італійське видання The Local, - інформує



У Польщі таке рішення ухвалили з двох причин. По перше, масові зібрання людей сприяють поширенню коронавірусу. По друге, свято вимагає фінансових вкладень, яких, за слів речниці мерії Варшави, немає. Кароліна Галецька пояснила, що коронавірус завдав серйозної шкоди польській економіці.



"У зв'язку з нинішньою епідеміологічною ситуацією цьогоріч міське святкування Нового року не відбудеться. На другому плані - організація новорічної вечірки в місті коштує кілька мільйонів злотих. У рік безпрецедентного падіння податкових надходжень, організація заходу була б марнотратством", - сказала представниця мерії.



Тим часом у Гдині працюють над альтернативною програмою святкування, яка в першу чергу, буде враховувати безпеку і здоров'я громадян.



"Відмова від організації новорічної вечірки в центрі міста - рішення непросте, але, на наш погляд, абсолютно правильне. Надзвичайно важливо дбати про своє здоров'я та здоров'я наших близьких. Ми вважаємо, що обмеження контактів або дотримання необхідної відстані принесе очікувані результати, і наступного року ми зможемо насолоджуватися нашою присутністю на сцені напередодні Нового року", - заявив в пресрелізі мер Гдині Войцех Щурек.



До слова, щорічно у Варшаві на Банковій площі в новорічну ніч проводили святковий концерт за участю польських та світових зірок.



А от в італійському регіоні через скасування ярмарок збитки туристичної індустрії можуть сягнути десятків мільйонів євро. Але місцева влада пояснює, що це було необхідно для безпеки людей.



"Наше рішення про різдвяних ярмарків не було легким", - прокоментував Франко Янезеллі, мер Тренто, головного міста провінції Трентіно.



Нагадаємо, у Чехії через стрімке поширення коронавірусу від 22 жовтня до 3 листопада оголошено локдаун. Закритими залишаться магазини роздрібної торгівлі, а також призупинить роботу значна частина сфери послуг. Від 22 жовтня готелі і пансіони не зможуть приймати гостей, що приїжджають з метою відпочинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька польських міст та один із італійських регіонів у зв'язку з пандемією коронавірусу скасовують гуляння на Новий рік. На сьогодні про скасування святкувань вже заявили у Варшаві, Познані, Ченстохові, Ґданську, Гдині, а також регіоні Італії Трентіно-Альто-Адідже.Про це пише польська газета Gazeta Wyborcza й італійське видання The Local, - інформує ТСН. У Польщі таке рішення ухвалили з двох причин. По перше, масові зібрання людей сприяють поширенню коронавірусу. По друге, свято вимагає фінансових вкладень, яких, за слів речниці мерії Варшави, немає. Кароліна Галецька пояснила, що коронавірус завдав серйозної шкоди польській економіці."У зв'язку з нинішньою епідеміологічною ситуацією цьогоріч міське святкування Нового року не відбудеться. На другому плані - організація новорічної вечірки в місті коштує кілька мільйонів злотих. У рік безпрецедентного падіння податкових надходжень, організація заходу була б марнотратством", - сказала представниця мерії.Тим часом у Гдині працюють над альтернативною програмою святкування, яка в першу чергу, буде враховувати безпеку і здоров'я громадян."Відмова від організації новорічної вечірки в центрі міста - рішення непросте, але, на наш погляд, абсолютно правильне. Надзвичайно важливо дбати про своє здоров'я та здоров'я наших близьких. Ми вважаємо, що обмеження контактів або дотримання необхідної відстані принесе очікувані результати, і наступного року ми зможемо насолоджуватися нашою присутністю на сцені напередодні Нового року", - заявив в пресрелізі мер Гдині Войцех Щурек.До слова, щорічно у Варшаві на Банковій площі в новорічну ніч проводили святковий концерт за участю польських та світових зірок.А от в італійському регіоні через скасування ярмарок збитки туристичної індустрії можуть сягнути десятків мільйонів євро. Але місцева влада пояснює, що це було необхідно для безпеки людей."Наше рішення про різдвяних ярмарків не було легким", - прокоментував Франко Янезеллі, мер Тренто, головного міста провінції Трентіно.Нагадаємо, у Чехії через стрімке поширення коронавірусу від 22 жовтня до 3 листопада оголошено локдаун. Закритими залишаться магазини роздрібної торгівлі, а також призупинить роботу значна частина сфери послуг. Від 22 жовтня готелі і пансіони не зможуть приймати гостей, що приїжджають з метою відпочинку.

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