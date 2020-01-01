«Волинь» перемогла «Альянс» і наздогнала трійку лідерів





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«Альянс» непогано розпочав сезон, але змушений був зробити перерву у чемпіонаті через епідемію коронавірусу. Майже місяць команда не могла хоча б якось тренуватися, адже уникли захворювання лише семеро футболістів. Відверто кажучи, сумчани виявилися не готовими провести весь матч на одному рівні. У першому таймі футболісти з Сумщини ще вели більш-менш рівну боротьбу із лучанами. «Альянс» навіть мав шанс вийти вперед. Забити у ворота Владислава Леванідова міг екс-гравець «Волині», котрий нині виступає за клуб з Сумщини, Євген Неплях. Він скористався помилкою капітана «хрестоносців» Сергія Сімінна й пробивав з хорошої позиції з меж штрафного майданчика, але не влучив у ціль. А вже у компенсований час до першого тайму «Волинь» використала один з небагатьох своїх шансів. Практично все для взяття воріт «Альянсу» зробив Богдан Оринчак, він обробив не дуже зручний м’яч після довгої передачі з протилежної половини поля, обіграв захисника, увірвався у штрафний майданчик й пасом практично відіграв голкіпера, отож Ігорю Сікорському залишалося не промахнутися з воротарського майданчика у порожні ворота. Ще на початку 45-хвилинки «Волинь» могла розраховувати на пенальті у ворота «Альянсу» за гру рукою у штрафному майданчику, однак арбітр в епізоді не розібрався.



Другий тайм був більш видовищним. Господарі поля помітно втомилися, але намагалися грати на зустрічних курсах. Лучани ж отримали більше вільних зон і розігрували швидкі комбінації. На 60-й хвилині автором голу міг би стати Євген Протасов, проте замість удару він вирішив віддати пас на Івана Цюпу, який вривався у штрафний майданчик господарів на ще зручнішу позицію, й партнер не підвів а гарматним пострілом увігнав «круглого» у дальній верхній кут воріт «Альянсу». Лучани мали достатньо хороших епізодів, щоб збільшити рахунок, був шанс на гол престижу й команди з Сумщини, але Владислав Шарай не зумів переправити м’яч у ворота після прострілу у воротарський майданчик.



Наразі цей матч можна назвати найкращим у виконанні «Волині» у сезоні, якщо у попередніх матчах залікові пункти команда вимучувала, то цього разу перемогла солідно. Тепер луцький клуб піднявся на четверте місце у турнірній таблиці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі футболісти виграли третій поспіль матч у чемпіонаті. «Волинь» обіграла на виїзді клуб «Альянс» із селища Липова Долина на Сумщині.Про це повідомляє "Вісник і Ко" «Альянс» непогано розпочав сезон, але змушений був зробити перерву у чемпіонаті через епідемію коронавірусу. Майже місяць команда не могла хоча б якось тренуватися, адже уникли захворювання лише семеро футболістів. Відверто кажучи, сумчани виявилися не готовими провести весь матч на одному рівні. У першому таймі футболісти з Сумщини ще вели більш-менш рівну боротьбу із лучанами. «Альянс» навіть мав шанс вийти вперед. Забити у ворота Владислава Леванідова міг екс-гравець «Волині», котрий нині виступає за клуб з Сумщини, Євген Неплях. Він скористався помилкою капітана «хрестоносців» Сергія Сімінна й пробивав з хорошої позиції з меж штрафного майданчика, але не влучив у ціль. А вже у компенсований час до першого тайму «Волинь» використала один з небагатьох своїх шансів. Практично все для взяття воріт «Альянсу» зробив Богдан Оринчак, він обробив не дуже зручний м’яч після довгої передачі з протилежної половини поля, обіграв захисника, увірвався у штрафний майданчик й пасом практично відіграв голкіпера, отож Ігорю Сікорському залишалося не промахнутися з воротарського майданчика у порожні ворота. Ще на початку 45-хвилинки «Волинь» могла розраховувати на пенальті у ворота «Альянсу» за гру рукою у штрафному майданчику, однак арбітр в епізоді не розібрався.Другий тайм був більш видовищним. Господарі поля помітно втомилися, але намагалися грати на зустрічних курсах. Лучани ж отримали більше вільних зон і розігрували швидкі комбінації. На 60-й хвилині автором голу міг би стати Євген Протасов, проте замість удару він вирішив віддати пас на Івана Цюпу, який вривався у штрафний майданчик господарів на ще зручнішу позицію, й партнер не підвів а гарматним пострілом увігнав «круглого» у дальній верхній кут воріт «Альянсу». Лучани мали достатньо хороших епізодів, щоб збільшити рахунок, був шанс на гол престижу й команди з Сумщини, але Владислав Шарай не зумів переправити м’яч у ворота після прострілу у воротарський майданчик.Наразі цей матч можна назвати найкращим у виконанні «Волині» у сезоні, якщо у попередніх матчах залікові пункти команда вимучувала, то цього разу перемогла солідно. Тепер луцький клуб піднявся на четверте місце у турнірній таблиці.

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