В Україні вперше – понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу за добу
Сьогодні, 09:06
За останню добу в Україні виявили 7 053 випадки коронавірусу. Для нашої країни це найбільший добовий показник захворюваності за весь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 22 жовтня сягнула 322 879.
Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (631) та Харківській області (627).
На щастя, 2679 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 134 898 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 116 інфікованих. Це, на жаль, теж антирекорд. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 6 043.
На Волині загалом захворіло 11 574 людини, з них за останню добу - 207. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 233 людини, п'ятеро - за останню добу.
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Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.
Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (631) та Харківській області (627).
На щастя, 2679 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 134 898 українців.
За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 116 інфікованих. Це, на жаль, теж антирекорд. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 6 043.
На Волині загалом захворіло 11 574 людини, з них за останню добу - 207. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 233 людини, п'ятеро - за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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В Україні – нові коронавірусні антирекорди
21 жовтень, 09:02
Коментарі 1
Не виключено, що за тиждень буде 10 000 на добу. Тоді вільних місць в лікарнях не буде. Люди думають про те, що їх хвороба омине, або що перекантуються дома, або отримують допомогу в лікарні. Люди не знають, що хворого на коронавірус до будь-якої лікарні не положать. Лише в спеціалізовану - ізольовану від інших та з підведеним киснем. Для домашнього лікування може не вистачити або не знайтись відповідних ліків. Але не думають, що треба максимально оберігатись аби максимально зменшити ймовірність зараження.
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