В Україні вперше – понад 7 тисяч нових випадків коронавірусу за добу

За останню добу в Україні виявили 7 053 випадки коронавірусу. Для нашої країни це найбільший добовий показник захворюваності за весь час пандемії. Загальна кількість інфікованих станом на 22 жовтня сягнула 322 879.Про це повідомляють на спеціальному ресурсі РНБО.Найбільше нових випадків недуги виявили у Києві (631) та Харківській області (627).На щастя, 2679 людей за добу в Україні здолали хворобу. За весь час пандемії одужало 134 898 українців.За добу від ускладнень коронавірусу в Україні померло 116 інфікованих. Це, на жаль, теж антирекорд. А загалом від початку епідемії кількість летальних випадків становить 6 043.На Волині загалом захворіло 11 574 людини, з них за останню добу - 207. Загалом в області від ускладнень хвороби померло 233 людини, п'ятеро - за останню добу.