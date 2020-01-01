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У Луцьку в аварії зіткнулись пожежна машина, навчальне авто Geely та Volkswagen

У Луцьку в аварії зіткнулись пожежна машина, навчальне авто Geely та Volkswagen
У Луцьку на проспекті Відродження трапилася ДТП за участі трьох транспортних засобів — службового автомобіля пожежних МАЗ, навчального авто Geely та Volkswagen Passat.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Як з’ясували на місці події, водій Volkswagen Passat, який, виїжджаючи із другорядної дороги, не надав перевагу у русі службовому авто МАЗ, яке рухалося на головній дорозі, внаслідок чого відбулося зіткнення. А цей транспортний засіб, своєю чергою, аби уникнути небезпеки, зіткнувся з навчальним автомобілем.

На місці ДТП патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.


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Теги: аварія, Луцьк
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