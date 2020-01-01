Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО





У триденних змаганнях, що проходили на арені Житомирського фізкультурно-оздоровчого комплексу «Динамо», взяв участь 91 спортсмен від 16 збірних із різних регіонів України. Призові місця виборювали у 7 вагових категоріях у загальнокомандному та особистому заліках,



За результатами напруженої боротьби "золото" турніру здобули господарі Чемпіонату – збірна УСБУ в Житомирській області, "срібло" – спортсмени з Вінницького Управління Служби, третьою стала команда УСБУ у Волинській області.



На церемонії завершення змагань були присутні перший заступник Голови СБ України Василь Малюк, перший керівник ЦСО «Альфа» СБ України генерал-лейтенант Василь Крутов та начальник Управління по роботі з особовим складом СБ України Ігор Фараджев.



«Рукопашний бій як військово-прикладний вид спорту зміцнює не лише тіло, а щонайперше гартує дух, волю та бойове братерство серед співробітників української спецслужби. СБУ й надалі продовжить практику проведення таких турнірів для вдосконалення фахових навичок та зміцнення братерства та підняття морального духу офіцерів спецслужби», - налогосив Василь Малюк.



Призерам та учасникам Чемпіонату були вручені кубки, медалі та пам’ятні призи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Житомирі завершився щорічний Чемпіонат Служби безпеки України з рукопашного бою.У триденних змаганнях, що проходили на арені Житомирського фізкультурно-оздоровчого комплексу «Динамо», взяв участь 91 спортсмен від 16 збірних із різних регіонів України. Призові місця виборювали у 7 вагових категоріях у загальнокомандному та особистому заліках, повідомляють на сайті СБУ.За результатами напруженої боротьби "золото" турніру здобули господарі Чемпіонату – збірна УСБУ в Житомирській області, "срібло" – спортсмени з Вінницького Управління Служби, третьою стала команда УСБУ у Волинській області.На церемонії завершення змагань були присутні перший заступник Голови СБ України, перший керівник ЦСО «Альфа» СБ України генерал-лейтенантта начальник Управління по роботі з особовим складом СБ України«Рукопашний бій як військово-прикладний вид спорту зміцнює не лише тіло, а щонайперше гартує дух, волю та бойове братерство серед співробітників української спецслужби. СБУ й надалі продовжить практику проведення таких турнірів для вдосконалення фахових навичок та зміцнення братерства та підняття морального духу офіцерів спецслужби», - налогосив Василь Малюк.Призерам та учасникам Чемпіонату були вручені кубки, медалі та пам’ятні призи.

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