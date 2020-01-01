вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО

Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
У Житомирі завершився щорічний Чемпіонат Служби безпеки України з рукопашного бою.

У триденних змаганнях, що проходили на арені Житомирського фізкультурно-оздоровчого комплексу «Динамо», взяв участь 91 спортсмен від 16 збірних із різних регіонів України. Призові місця виборювали у 7 вагових категоріях у загальнокомандному та особистому заліках, повідомляють на сайті СБУ.

За результатами напруженої боротьби "золото" турніру здобули господарі Чемпіонату – збірна УСБУ в Житомирській області, "срібло" – спортсмени з Вінницького Управління Служби, третьою стала команда УСБУ у Волинській області.

На церемонії завершення змагань були присутні перший заступник Голови СБ України Василь Малюк, перший керівник ЦСО «Альфа» СБ України генерал-лейтенант Василь Крутов та начальник Управління по роботі з особовим складом СБ України Ігор Фараджев.

«Рукопашний бій як військово-прикладний вид спорту зміцнює не лише тіло, а щонайперше гартує дух, волю та бойове братерство серед співробітників української спецслужби. СБУ й надалі продовжить практику проведення таких турнірів для вдосконалення фахових навичок та зміцнення братерства та підняття морального духу офіцерів спецслужби», - налогосив Василь Малюк.

Призерам та учасникам Чемпіонату були вручені кубки, медалі та пам’ятні призи.

Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: змагання, Житомир, волинські СБУшники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука
Сьогодні, 19:53
У Луцьку планують відремонтувати низку шкільних спортмайданчиків. СПИСОК
Сьогодні, 19:39
Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 19:17
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 23 жовтня
Сьогодні, 19:00
Лучан запрошують на унікальну театральну виставу про відомого українського художника
Сьогодні, 18:33
Схожі новини
Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО Скороходи з Волині успішно виступили на змаганнях в Івано-Франківську. ФОТО
20 жовтень, 18:03
Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО Як на Волині змагалися лучники: результати першого чемпіонату області. ФОТО
12 жовтень, 14:56
На Волині відбулись видовищні змагання з мотокросу. ФОТО На Волині відбулись видовищні змагання з мотокросу. ФОТО
11 жовтень, 21:46
«Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО «Козацькі розваги»: у місті на Волині спортивні змагання приурочили до Дня захисника України. ФОТО
10 жовтень, 21:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Митний перехід «Ягодин-Дорогуськ» століття тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 23 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Перший тур виборів ректора ЛНТУ: Вахович перемагає Савчука
Сьогодні, 19:53
 0
У Луцьку планують відремонтувати низку шкільних спортмайданчиків. СПИСОК
Сьогодні, 19:39
 0
Волинські СБУшники – бронзові призери чемпіонату України з рукопашного бою. ФОТО
Сьогодні, 19:17
 0
Медіа
відео
1/8