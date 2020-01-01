Троє «волинян» потрапили до найкращих гравців туру

Луцька «Волинь» здобула гостьову перемогу над «Альянсом» (2:0), а успіхи луцьких гравців не залишилися непоміченими у традиційних топ-підбірках футбольних видань.Про це повідомляє пресслужба "хрестоносців".Так, портал «FootBoom» поставив до своєї збірної туру двох авторів голів у складі «Хрестоносців» –та, який, до слова, забив свій ювілейний, 50-й за ліком гол у чемпіонатах України. А Іван також увійшов до найкращих одинадцяти гравців туру за версією «Спорт Арени». Там йому компанію, як і на лівому фланзі «Волині» та під час другого голу, склав наш півзахисникЦитуємо видання:Дуже потужний матч у виконанні лівого оборонця «Хрестоносців». Сезон для Івана, як і для команди в цілому – не з простих. Оновлення колективу вимагало притирки, а в одному з матчів від екс-одноклубника Цюпі боляче дісталось в обличчя. Тим не менш, він продовжує активно грати на своїй бровці, яка цього разу на Сумщині була найпродуктивнішою зоною для команди-переможця. Цюпа, окрім потужної гри в захисті, регулярно долучався до атак, а в одному з моментів після своєчасної передачі Протасова забив важливий другий м’яч. Загалом, кілька разів турбував воротаря «Альянсу».Лівий фланг лучан у Охтирці, де їх приймав «Альянс», просто розривав своїх візаві. Протасов зі своїм напарником – захисником Цюпою – створив низку швидкісних комбінацій. В першому таймі, здалося, не без підстав претендував на пенальті, коли після його прострілу м’яч влучив у руку супернику. Після перерви своєчасним прихованим пасом асистував Цюпі, який закріпив перевагу гостей. Ще одну його передачу дивом не використав Приймак, а гострий простріл ледь не зрізав у свої ворота долинянин – тож міг бути й автогол за безпосередньої участі Євгена. Міг забивати й сам, а пізніше з прокачаної дуетом Протасов-Цюпа зони небезпечно пробивав ще й Ляшенко».