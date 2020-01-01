У місті на Волині вщент згоріло авто. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
У Рожищі на вулиці Комарова згорів легковий автомобіль.
Пожежа сталася по 21 годині 23 жовтня. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.
Відомо, що згоріло авто Ford Scorpio 1990 року випуску. Машина – на українській реєстрації та мала газову установку.
Як стверджують свідки інциденту, займання сталось, бо в салоні авто курили.
«Загорілось миттєво, бо машина на газу», – розповідали з місця події.
Авто вигоріло, як ззовні, так і в середині. Водій живий.
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Пожежа сталася по 21 годині 23 жовтня. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.
Відомо, що згоріло авто Ford Scorpio 1990 року випуску. Машина – на українській реєстрації та мала газову установку.
Як стверджують свідки інциденту, займання сталось, бо в салоні авто курили.
«Загорілось миттєво, бо машина на газу», – розповідали з місця події.
Авто вигоріло, як ззовні, так і в середині. Водій живий.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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