У місті на Волині вщент згоріло авто. ФОТО. ВІДЕО





Пожежа сталася по 21 годині 23 жовтня. Про це



Відомо, що згоріло авто Ford Scorpio 1990 року випуску. Машина – на українській реєстрації та мала газову установку.



Як стверджують свідки інциденту, займання сталось, бо в салоні авто курили.



«Загорілось миттєво, бо машина на газу», – розповідали з місця події.



Авто вигоріло, як ззовні, так і в середині. Водій живий.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Комарова згорів легковий автомобіль.Пожежа сталася по 21 годині 23 жовтня. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.Відомо, що згоріло авто Ford Scorpio 1990 року випуску. Машина – на українській реєстрації та мала газову установку.Як стверджують свідки інциденту, займання сталось, бо в салоні авто курили.«Загорілось миттєво, бо машина на газу», – розповідали з місця події.Авто вигоріло, як ззовні, так і в середині. Водій живий.

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