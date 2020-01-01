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У місті на Волині вщент згоріло авто. ФОТО. ВІДЕО

У місті на Волині вщент згоріло авто. ФОТО. ВІДЕО
У Рожищі на вулиці Комарова згорів легковий автомобіль.

Пожежа сталася по 21 годині 23 жовтня. Про це Район.Рожище повідомили очевидці події.

Відомо, що згоріло авто Ford Scorpio 1990 року випуску. Машина – на українській реєстрації та мала газову установку.

Як стверджують свідки інциденту, займання сталось, бо в салоні авто курили.

«Загорілось миттєво, бо машина на газу», – розповідали з місця події.

Авто вигоріло, як ззовні, так і в середині. Водій живий.
У місті на Волині вщент згоріло авто. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині вщент згоріло авто. ФОТО. ВІДЕО
У місті на Волині вщент згоріло авто. ФОТО. ВІДЕО


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Теги: Рожище, пожежа, авто
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