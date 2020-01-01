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Помер голова концерну Samsung

Помер голова концерну Samsung
Очільник концерну Samsung Лі Гонхі помер 25 жовтня у лікарні Сеула, йому було 78 років. Причину смерті не вказали. Відомо лише, що у 2014 році у нього був інфаркт, після чого фактичне керівництво компанією Лі Гонхі передав синові.

Про це повідомляє канал 24.

Лі Гонхі народився у 1942, компанію Samsung очолив у 45 років і керував нею з 1987 року (з перервою у 2008 – 2010 роках на тлі корупційного скандалу). Компанію ж заснував в 1938 році батько Лі Гонхі – Лі Бен Чхол.

Тепер корпорацію та статки у понад 40 мільярдів доларів успадкують його діти – син (Лі Чже Йон, який фактично керує Samsung) та дві доньки (також залучені до керівництва, але відгалуженнями компанії).

"Очільник Лі був справжнім провидцем, який перетворив Samsung у провідного світового новатора і виробничого лідера з місцевого бізнесу. Його спадщина буде вічною", – цитує видання офіційну заяву пресслужби концерну.

У 1993 році Лі рвучко реформував Samsung. "Змініть все, крім ваших дружини й дітей", – сказав він тоді. У Samsung прийшли закордонні фахівці, місцеві почали більше вчитися.

У підсумку Samsung з локального виробника бюджетних продуктів виросла у велику міжнародну корпорацію.

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Теги: Самсунг, голова, помер
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