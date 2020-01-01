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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У госпіталі в Боголюбах не вистачає ліжок з кисневими точками

У госпіталі в Боголюбах не вистачає ліжок з кисневими точками
За інформацією головного державного санітарного лікаря області Наталії Янко найбільший ріст захворюваності на коронавірус за минулий тиждень спостерігався у місті Ковелі, Володимир-Волинському, Іваничівському, Любешівському та Турійському районах.

Про це говорили 26 жовтня на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке відбулось у форматі відеоконференції, - інформує Волинська обласна рада.

Керівник управління охорони здоров'я ОДА, депутат облради Людмила Тимощук каже, що ситуація стає дедалі напруженішою через збільшення захворювань на COVID-19. На стаціонарному лікуванні перебуває 735 пацієнтів, що становить 56,8% від загальної кількості "ковідних" ліжок. Разом з тим, в інфекційному госпіталі на базі обласної лікарні в Боголюбах ліжка заповнені на 70,7% і не вистачає ліжок, під'єднаних до кисневих точок.

Найближчим часом обладнають ще 108 "ковідних" ліжок в області. Нагадаємо, на минулому тижні бюджетна комісія облрадаи погодила розподіл субвенції з державного бюджету на кисень для "ковідних" ліжок в сумі понад 16 мільйонів гривень.

Також Наталія Янко повідомила, що в області спостерігають ріст інших сезонних захворювань, хоча епідемії поки немає. Порівняно з аналогічним періодом минулого року рівень захворюваності на грип та ГРВІ зріс на 15%.

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Теги: Боголюби, ліжка, кисневі точки, хворі, коронавірус
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