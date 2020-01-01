вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині горів житловий будинок

У місті на Волині горів житловий будинок
У місті Нововолинськ горів 2-х поверховий цегляний житловий будинок.

Повідомлення про загорання рятувальники отримали 26 жовтня о 01:49, – йдеться на сайті надзвичайників.

Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували пожежу о 02:05.

Пожежа виникла у кімнаті на першому поверсі, вогонь знищив офісні меблі та речі домашнього вжитку. Ймовірно причиною пожежі вважають підпал.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, ДСНС, Волинь, Нововолинськ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Карантин в Україні продовжили та зробили більш жорстким
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Напад акули на українських туристів у Єгипті: подробиці жахливого інциденту
Сьогодні, 09:59
Білорусь змінила правила в'їзду до країни
Сьогодні, 09:38
У місті на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:30
ЖК «Яровиця» – територія комфорту для усієї сім’ї*
Сьогодні, 09:28
У Луцьку судили чоловіка, який облаяв медиків «швидкої» і побив поліцейську
Сьогодні, 09:23
Схожі новини
На Волині горів автомобіль На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:10
На Волині «горів» автозаправний комплекс На Волині «горів» автозаправний комплекс
26 вересень, 04:22
За добу на Волині знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів За добу на Волині знешкодили 18 вибухонебезпечних предметів
15 липень, 20:31
Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок Серед ночі у Ківерцях горів трьохквартирний будинок
22 травень, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Забрали брудний – привезли як новий: де у Луцьку ідеально відчистити килими. ФОТО*
26 жовтень, 10:00
 1
У кінотеатрі «PremierCity» – кіно за 50 гривень*
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині помер керівник заслуженого народного ансамблю «Колос»
Сьогодні, 10:30
 0
На Волині – новий відповідальний за «війну» з коронавірусом
Сьогодні, 10:18
 0
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 10:10
 0
Медіа
відео
1/8