У місті на Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:30
У місті Нововолинськ горів 2-х поверховий цегляний житловий будинок.
Повідомлення про загорання рятувальники отримали 26 жовтня о 01:49, – йдеться на сайті надзвичайників.
Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували пожежу о 02:05.
Пожежа виникла у кімнаті на першому поверсі, вогонь знищив офісні меблі та речі домашнього вжитку. Ймовірно причиною пожежі вважають підпал.
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Повідомлення про загорання рятувальники отримали 26 жовтня о 01:49, – йдеться на сайті надзвичайників.
Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували пожежу о 02:05.
Пожежа виникла у кімнаті на першому поверсі, вогонь знищив офісні меблі та речі домашнього вжитку. Ймовірно причиною пожежі вважають підпал.
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