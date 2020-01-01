У місті на Волині горів житловий будинок





Повідомлення про загорання рятувальники отримали 26 жовтня о 01:49, – йдеться на



Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували пожежу о 02:05.



Пожежа виникла у кімнаті на першому поверсі, вогонь знищив офісні меблі та речі домашнього вжитку. Ймовірно причиною пожежі вважають підпал.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Нововолинськ горів 2-х поверховий цегляний житловий будинок.Повідомлення про загорання рятувальники отримали 26 жовтня о 01:49, – йдеться на сайті надзвичайників.Рятувальники 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували пожежу о 02:05.Пожежа виникла у кімнаті на першому поверсі, вогонь знищив офісні меблі та речі домашнього вжитку. Ймовірно причиною пожежі вважають підпал.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію