Старі і нові тролейбуси Луцька: як працює автопарк і скільки «рогатих» на ходу. ВІДЕО





Про це розповів Володимир Пуц. На маршрут нові машини виїхали 22 жовтня.



У автопарку підприємства нині 52 тролейбуси. Два нових курсують маршрутами № 15 і 15А. Їх купили за програмою "Міський тролейбус", вартість одного – 4 мільйони 800 тисяч гривень.



"Це – кошти, які будуть віддані під низький відсоток - 1,7% річних. Порядок повернення: перші 5 років не повертаються. А далі – рівномірно протягом 20 років. Це за кошти "Європейського інвестиційного банку", звичайно, співфінансування", - каже директор підприємства електротранспорту міста.



Сьогодні на маршрутах – 45 тролейбусів, каже директор міського підприємства електротранспорту Володимир Пуц. Щоб забезпечити місто транспортом, старі машини постійно ремонтують. Більшості транспорту в автопарку від 12 до 35 років.



Ремонт одного тролейбуса вартує від 10 до 15 тисяч гривень на місяць, залежно від несправності. Нині на технічному огляді тролейбус, якому майже 30 років, каже майстер Олександр Ільницький.



"Перевіряється обладнання, передня підвіска, задній міст, змазується усе. Міняються контакти, перевіряється усе і тролейбус знову виїжджає на лінію", - каже майстер.



Згідно з договором, решту нових тролейбусів Луцьке підприємство електротранспорту отримає до кінця серпня наступного року. Усього – 27 машин.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майже по тисячі кілометрів наїздили два нових тролейбуси за п’ять днів роботи.Про це розповів Суспільному директор Луцького підприємства електротранспорту. На маршрут нові машини виїхали 22 жовтня.У автопарку підприємства нині 52 тролейбуси. Два нових курсують маршрутами № 15 і 15А. Їх купили за програмою "Міський тролейбус", вартість одного – 4 мільйони 800 тисяч гривень."Це – кошти, які будуть віддані під низький відсоток - 1,7% річних. Порядок повернення: перші 5 років не повертаються. А далі – рівномірно протягом 20 років. Це за кошти "Європейського інвестиційного банку", звичайно, співфінансування", - каже директор підприємства електротранспорту міста.Сьогодні на маршрутах – 45 тролейбусів, каже директор міського підприємства електротранспорту Володимир Пуц. Щоб забезпечити місто транспортом, старі машини постійно ремонтують. Більшості транспорту в автопарку від 12 до 35 років.Ремонт одного тролейбуса вартує від 10 до 15 тисяч гривень на місяць, залежно від несправності. Нині на технічному огляді тролейбус, якому майже 30 років, каже майстер Олександр Ільницький."Перевіряється обладнання, передня підвіска, задній міст, змазується усе. Міняються контакти, перевіряється усе і тролейбус знову виїжджає на лінію", - каже майстер.Згідно з договором, решту нових тролейбусів Луцьке підприємство електротранспорту отримає до кінця серпня наступного року. Усього – 27 машин.

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