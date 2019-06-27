Хто перемагає на виборах голови Ківерцівської ОТГ

Олександр Ковальчук, який отримує понад 37% голосів виборців.



Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів.



Володимир Жгутов, який очолював місто 14 років, набрав понад 27% голосів.



Відсотки інших кандидатів на мерське крісло за результатами паралельного підрахунку такі: Юрій Тананайський – 14,47%, Ігор Мисковець – 9,02%, Валерій Ткачук – 9,22%, Олександр Дворак – 1,91%.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виборах голови Ківерцівської міської ОТГ перемогу здобуває самовисуванець, який отримує понад 37% голосів виборців.Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів., який очолював місто 14 років, набрав понад 27% голосів.Відсотки інших кандидатів на мерське крісло за результатами паралельного підрахунку такі:– 14,47%,– 9,02%,– 9,22%,– 1,91%.

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