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Хто перемагає на виборах голови Ківерцівської ОТГ

Хто перемагає на виборах голови Ківерцівської ОТГ
На виборах голови Ківерцівської міської ОТГ перемогу здобуває самовисуванець Олександр Ковальчук, який отримує понад 37% голосів виборців.

Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів.

Володимир Жгутов, який очолював місто 14 років, набрав понад 27% голосів.

Відсотки інших кандидатів на мерське крісло за результатами паралельного підрахунку такі: Юрій Тананайський – 14,47%, Ігор Мисковець – 9,02%, Валерій Ткачук – 9,22%, Олександр Дворак – 1,91%.

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Теги: Олександр Ковальчук, Володимир Жгутов, Ківерці, вибори
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