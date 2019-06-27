Хто перемагає на виборах голови Ківерцівської ОТГ
Сьогодні, 18:02
На виборах голови Ківерцівської міської ОТГ перемогу здобуває самовисуванець Олександр Ковальчук, який отримує понад 37% голосів виборців.
Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів.
Володимир Жгутов, який очолював місто 14 років, набрав понад 27% голосів.
Відсотки інших кандидатів на мерське крісло за результатами паралельного підрахунку такі: Юрій Тананайський – 14,47%, Ігор Мисковець – 9,02%, Валерій Ткачук – 9,22%, Олександр Дворак – 1,91%.
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Про це свідчать результати паралельного підрахунку голосів.
Володимир Жгутов, який очолював місто 14 років, набрав понад 27% голосів.
Відсотки інших кандидатів на мерське крісло за результатами паралельного підрахунку такі: Юрій Тананайський – 14,47%, Ігор Мисковець – 9,02%, Валерій Ткачук – 9,22%, Олександр Дворак – 1,91%.
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