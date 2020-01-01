вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО

У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО
Зарибнили Ковельське водосховища, що розташоване на річці Турія.

Так, до водойми випустили понад тонну дволіток риби: 317,5 кг коропа, 508,6 кг карася сріблястого та 194,8 кг білого амура, - інформує волинський рибоохоронний патруль.

Захід провели з метою відтворення популяцій цінних видів риб.

«Поповнення популяцій водних біоресурсів – один з важливих способів збільшення видового різноманіття та відновлення рибогосподарського потенціалу водойм. В останні роки стан природного відтворення водних живих ресурсів значно погіршився, тому штучне зариблення є одним з способів вирішити ці проблеми», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО
У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО
У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО
У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: риба, Ковельське водосховище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
Сьогодні, 12:00
Розповіли, скільки українців померли від COVID-19 за кордоном
Сьогодні, 11:45
У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 11:34
Скандал у Ковелі: Унігу запідозрили у підробці документів, поліція з’ясовує деталі
Сьогодні, 11:29
5 смертей та 236 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 28 жовтня
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
На Волині судили браконьєрів, який ловили рибу сітками у нацпарку На Волині судили браконьєрів, який ловили рибу сітками у нацпарку
29 вересень, 09:37
Рибінспектори зловили двох волинян-браконьєрів Рибінспектори зловили двох волинян-браконьєрів
21 вересень, 17:39
За тиждень на Волині викрили 20 порушень рибоохоронного законодавства За тиждень на Волині викрили 20 порушень рибоохоронного законодавства
26 серпень, 14:02
Продавали без документів: на ринку у Шацьку рибпатруль вилучив рибу Продавали без документів: на ринку у Шацьку рибпатруль вилучив рибу
18 серпень, 22:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинському місті на підприємців складають протоколи за порушення карантину
Сьогодні, 12:07
 0
Понад тисяча пачок цигарок і медалі часів СРСР: на «Ягодині» затримали двох водіїв «Сетри» із незаконним багажем. ФОТО
Сьогодні, 12:05
 0
Скільки у луцькому СІЗО заробили на VIP-камері
Сьогодні, 12:00
 0
Розповіли, скільки українців померли від COVID-19 за кордоном
Сьогодні, 11:45
 0
У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8