У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО





Так, до водойми випустили понад тонну дволіток риби: 317,5 кг коропа, 508,6 кг карася сріблястого та 194,8 кг білого амура, - інформує волинський рибоохоронний патруль.



Захід провели з метою відтворення популяцій цінних видів риб.



«Поповнення популяцій водних біоресурсів – один з важливих способів збільшення видового різноманіття та відновлення рибогосподарського потенціалу водойм. В останні роки стан природного відтворення водних живих ресурсів значно погіршився, тому штучне зариблення є одним з способів вирішити ці проблеми», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зарибнили Ковельське водосховища, що розташоване на річці Турія.Так, до водойми випустили понад тонну дволіток риби: 317,5 кг коропа, 508,6 кг карася сріблястого та 194,8 кг білого амура, - інформує волинський рибоохоронний патруль.Захід провели з метою відтворення популяцій цінних видів риб.«Поповнення популяцій водних біоресурсів – один з важливих способів збільшення видового різноманіття та відновлення рибогосподарського потенціалу водойм. В останні роки стан природного відтворення водних живих ресурсів значно погіршився, тому штучне зариблення є одним з способів вирішити ці проблеми», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля

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