У річку Турію випустили понад тонну риби. ФОТО
Сьогодні, 11:34
Зарибнили Ковельське водосховища, що розташоване на річці Турія.
Так, до водойми випустили понад тонну дволіток риби: 317,5 кг коропа, 508,6 кг карася сріблястого та 194,8 кг білого амура, - інформує волинський рибоохоронний патруль.
Захід провели з метою відтворення популяцій цінних видів риб.
«Поповнення популяцій водних біоресурсів – один з важливих способів збільшення видового різноманіття та відновлення рибогосподарського потенціалу водойм. В останні роки стан природного відтворення водних живих ресурсів значно погіршився, тому штучне зариблення є одним з способів вирішити ці проблеми», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
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Так, до водойми випустили понад тонну дволіток риби: 317,5 кг коропа, 508,6 кг карася сріблястого та 194,8 кг білого амура, - інформує волинський рибоохоронний патруль.
Захід провели з метою відтворення популяцій цінних видів риб.
«Поповнення популяцій водних біоресурсів – один з важливих способів збільшення видового різноманіття та відновлення рибогосподарського потенціалу водойм. В останні роки стан природного відтворення водних живих ресурсів значно погіршився, тому штучне зариблення є одним з способів вирішити ці проблеми», - прокоментував начальник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.
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