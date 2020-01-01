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У Луцьку відзначили День вигнання останнього солдата нацистського рейху. ФОТО

У Луцьку відзначили День вигнання останнього солдата нацистського рейху. ФОТО
Сьогодні, 28 жовтня, в Україні відзначають важливу дату – офіційний День звільнення від фашистських загарбників.

З нагоди свята представники міської влади влаштували урочисте покладання квітів, – світлини опублікували на сайті мерії.

Зазначають, що саме цей день вважають датою остаточного вигнання окупаційних фашистських військ за межі території України.

З цієї нагоди на Меморіальному комплексі «Вічна слава» керівники міста та області поклали квіти та вшанували полеглих воїнів та ветеранів Другої світової війни.

У Луцьку відзначили День вигнання останнього солдата нацистського рейху. ФОТО
У Луцьку відзначили День вигнання останнього солдата нацистського рейху. ФОТО


Уперше День визволення України від фашистських загарбників у державному календарі свят з'явився в 2009 році. За 5 років до цього, в 2004 році в Києві відбувся парад, присвячений 60-річчю цієї пам'ятної дати. Тоді в параді брала участь бойова техніка часів Другої світової війни, зокрема танк Т-34. Відтоді День визволення України від фашистських загарбників відзначають у країні щороку 28 жовтня. Вважається, що саме цього дня в 1944 році з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.

Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел
У Луцьку відзначили День вигнання останнього солдата нацистського рейху. ФОТО
У Луцьку відзначили День вигнання останнього солдата нацистського рейху. ФОТО
У Луцьку відзначили День вигнання останнього солдата нацистського рейху. ФОТО


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Теги: День звільнення від загарбників, луцькрада, квіти, Вічна слава, друга світова війна
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Коментарі 1
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Навіть представникам сбогоднішньої влади згадати тих,хто загинув,щоб вони могли розкрадати країну_ в западло!!!!Оце так влада.
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