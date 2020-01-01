У Луцьку відзначили День вигнання останнього солдата нацистського рейху. ФОТО





З нагоди свята представники міської влади влаштували урочисте покладання квітів, – світлини опублікували на



Зазначають, що саме цей день вважають датою остаточного вигнання окупаційних фашистських військ за межі території України.



З цієї нагоди на Меморіальному комплексі «Вічна слава» керівники міста та області поклали квіти та вшанували полеглих воїнів та ветеранів Другої світової війни.







Уперше День визволення України від фашистських загарбників у державному календарі свят з'явився в 2009 році. За 5 років до цього, в 2004 році в Києві відбувся парад, присвячений 60-річчю цієї пам'ятної дати. Тоді в параді брала участь бойова техніка часів Другої світової війни, зокрема танк Т-34. Відтоді День визволення України від фашистських загарбників відзначають у країні щороку 28 жовтня. Вважається, що саме цього дня в 1944 році з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.



Фото з відкритих джерел



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 28 жовтня, в Україні відзначають важливу дату – офіційний День звільнення від фашистських загарбників.З нагоди свята представники міської влади влаштували урочисте покладання квітів, – світлини опублікували на сайті мерії.Зазначають, що саме цей день вважають датою остаточного вигнання окупаційних фашистських військ за межі території України.З цієї нагоди на Меморіальному комплексі «Вічна слава» керівники міста та області поклали квіти та вшанували полеглих воїнів та ветеранів Другої світової війни.Уперше День визволення України від фашистських загарбників у державному календарі свят з'явився в 2009 році. За 5 років до цього, в 2004 році в Києві відбувся парад, присвячений 60-річчю цієї пам'ятної дати. Тоді в параді брала участь бойова техніка часів Другої світової війни, зокрема танк Т-34. Відтоді День визволення України від фашистських загарбників відзначають у країні щороку 28 жовтня. Вважається, що саме цього дня в 1944 році з території України було вигнано останнього солдата нацистського рейху.

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