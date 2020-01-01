вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Конституційний суд заборонив доступ до декларацій чиновників

Конституційний суд заборонив доступ до декларацій чиновників
Конституційний суд України визнав неконституційним відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі. Так, Основним законом не відповідають окремі абзаци статті 47 закону України "про запобігання корупції".

Про це свідчить текст рішення суду, - повідомляє РБК-Україна.

"Системно-функціональний аналіз повноважень і прав Національного агентства з питань запобігання корупції дає підстави стверджувати про наділення його контрольними функціями, мають пряме і безпосередній вплив на судову гілку влади, зокрема на суддів системи судоустрою та суддів Конституційного Суду України при виконанні (здійсненні) функції правосуддя або конституційного контролю", - йдеться в документі

Так, КСУ визнав не відповідними Основному закону другий і третій абзаци першої статті 47 закону України.

У другому абзаці статті 47 цього закону говориться, що НАЗК забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Згідно з третім абзацом доступ до е-декларацій чиновників на офіційному веб-сайті НАЗК надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздрукування інформації, а також у вигляді організованого набору даних у форматі, дозволяє його автоматизовану обробку електронними засобами з метою повторного використання.

Нагадаємо, з'явився текст рішення Конституційного суду про скасування статті про недостовірне декларування. Напередодні КСУ визнав неконституційною кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: КСУ, заборона, декларація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ще три лікарні на Волині готуватимуть до перепрофілювання під «ковідні» госпіталі
Чому Погуляйка не було під час візиту Зеленського на Волинь
Перший на Волині аукціон з продажу бурштину: хто і за скільки купував «сонячне каміння». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волиняни передали на Луганщину гуманітарну допомогу для постраждалих від пожеж. ФОТО
28 жовтень, 23:34
Конституційний суд заборонив доступ до декларацій чиновників
28 жовтень, 22:59
На Волині злодії підібрали ключ і «обчистили» магазин
28 жовтень, 22:21
Волинські веслувальники завоювали на всеукраїнських змаганнях 4 «золота». ФОТО
28 жовтень, 21:56
Схожі новини
З 1 листопада на Волині забороняють вилов риби у зимувальних ямах З 1 листопада на Волині забороняють вилов риби у зимувальних ямах
23 жовтень, 19:32
Зірці серіалу «Кадети» заборонили в`їзд в Україну Зірці серіалу «Кадети» заборонили в`їзд в Україну
22 жовтень, 03:19
Суд заборонив розповсюджувати книги Кіпіані про Стуса без дозволу Медведчука Суд заборонив розповсюджувати книги Кіпіані про Стуса без дозволу Медведчука
19 жовтень, 11:57
Як діяти, якщо з вами розірвали медичну декларацію: пояснила експерт Як діяти, якщо з вами розірвали медичну декларацію: пояснила експерт
08 жовтень, 19:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Для волинського онкодиспансеру куплять кросовер за понад пів мільйона
Сьогодні, 00:15
 0
29 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волиняни передали на Луганщину гуманітарну допомогу для постраждалих від пожеж. ФОТО
28 жовтень, 23:34
 0
Конституційний суд заборонив доступ до декларацій чиновників
28 жовтень, 22:59
 0
На Волині злодії підібрали ключ і «обчистили» магазин
28 жовтень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8