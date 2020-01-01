Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 09:58
За останню добу на Волині зареєстрували 218 нових випадки захворювання на COVID-19. Одужало за добу 94 особи.
П’ять випадків хвороби завершилося летально (м.Луцьк – 3, Рожищенський район – 1, Луцький район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 29, м. Нововолинськ – 19, Володимир-Волинський район – 15, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 10, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 37, Локачинський район – 9, Любомльський район – 6, Луцький район – 17, Маневицький район – 9, Ратнівський район – 13, Рожищенський район – 16, Турійський район – 6.
Станом на 29 жовтня в області зареєстрували 13089 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 727 - у дітей та 1269 у медичних працівників. Одужало 7437 осіб, з них 455 дітей та 870 медичних працівників. 259 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 3098 (в т. ч. 76 летальних)
Луцький район – 1142 (в т. ч. 22 летальних)
м. Нововолинськ – 1109 (в т. ч. 20 летальних)
Володимир-Волинський район – 1122 (в т. ч. 13 летальних)
Горохівський район – 595 (в т. ч. 11 летальних)
Іваничівський район – 329 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 498 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1285 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 1085 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 166
Любомльський район – 304 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район – 427 (в т. ч. 8 летальних)
Маневицький район – 614 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 391 (в т.ч. 12 летальних)
Рожищенський район – 325 (в т. ч. 10 летальних)
Старовижівський район – 177 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район – 306 ( в т. ч. 3 летальний)
Шацький район – 116 (в т. ч. 2 летальних)
За попередню добу надійшло 217 повідомлення про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 73985 осіб. За останню добу обстежили 1460 осіб.
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П’ять випадків хвороби завершилося летально (м.Луцьк – 3, Рожищенський район – 1, Луцький район – 1), - інформують у Волинській ОДА.
Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 29, м. Нововолинськ – 19, Володимир-Волинський район – 15, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 10, Камінь-Каширський район – 9, Ківерцівський район – 17, Ковельський район – 37, Локачинський район – 9, Любомльський район – 6, Луцький район – 17, Маневицький район – 9, Ратнівський район – 13, Рожищенський район – 16, Турійський район – 6.
Станом на 29 жовтня в області зареєстрували 13089 випадків COVID-19, які підтвердили лабораторно методом ПЛР, з них 727 - у дітей та 1269 у медичних працівників. Одужало 7437 осіб, з них 455 дітей та 870 медичних працівників. 259 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 10 медиків).
Загалом коронавірусну хворобу виявили:
м. Луцьк – 3098 (в т. ч. 76 летальних)
Луцький район – 1142 (в т. ч. 22 летальних)
м. Нововолинськ – 1109 (в т. ч. 20 летальних)
Володимир-Волинський район – 1122 (в т. ч. 13 летальних)
Горохівський район – 595 (в т. ч. 11 летальних)
Іваничівський район – 329 (в т. ч. 8 летальних)
Камінь-Каширський район – 498 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 1285 (в т. ч. 18 летальних)
Ковельський район – 1085 (в т. ч. 25 летальних)
Локачинський район – 166
Любомльський район – 304 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район – 427 (в т. ч. 8 летальних)
Маневицький район – 614 (в т. ч. 16 летальних)
Ратнівський район – 391 (в т.ч. 12 летальних)
Рожищенський район – 325 (в т. ч. 10 летальних)
Старовижівський район – 177 (в т.ч. 3 летальних)
Турійський район – 306 ( в т. ч. 3 летальний)
Шацький район – 116 (в т. ч. 2 летальних)
За попередню добу надійшло 217 повідомлення про підозру на COVID-19.
На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 73985 осіб. За останню добу обстежили 1460 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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