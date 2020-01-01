В Україні – найбільша добова кількість нових випадків коронавірусу за весь час пандемії

В Україні станом на 30 жовтня лабораторно підтвердили 378 729 випадків COVID-19, з них за добу – 8 312. Це найбільша добова кількість нових випадків коронавірусу за весь час пандемії для нашої країни (раніше було понад 7 500).Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.Протягом доби зафіксували 173 нових летальних випадки. Одужали – 3 394 людини.Загалом в Україні зареєстрували 7 041 смертей від COVID-19. Одужали – 155 026 пацієнтів.Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили у Києві – 741.На Волині виявили 237 випадків за добу. Семеро волинян померли внаслідок ускладнень від недуги за добу. Загальна кількість померлих - 266. Одужали за минулу добу 211 волинян. Загальна кількість захворілих в області - 13 326.