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Чоловіка, який у розпал сварки зарізав товариша, взяли під варту

Чоловіка, який у розпал сварки зарізав товариша, взяли під варту
64-річного мешканця села Козлиничі, який вбив свого односельчанина, взяли під варту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.

Нагадаємо, увечері 28 жовтня нетверезий чоловік у розпал сварки вдарив ножем у груди 52-річного товариша по чарці. Потерпілий помер на місці.

Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: Волинь, прокуратура, смерть, вбивство
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