Чоловіка, який у розпал сварки зарізав товариша, взяли під варту





Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.



Нагадаємо, увечері 28 жовтня



Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.



Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 64-річного мешканця села Козлиничі, який вбив свого односельчанина, взяли під варту.Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.Нагадаємо, увечері 28 жовтня нетверезий чоловік у розпал сварки вдарив ножем у груди 52-річного товариша по чарці . Потерпілий помер на місці.Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

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