Чоловіка, який у розпал сварки зарізав товариша, взяли під варту
Сьогодні, 18:00
64-річного мешканця села Козлиничі, який вбив свого односельчанина, взяли під варту.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Нагадаємо, увечері 28 жовтня нетверезий чоловік у розпал сварки вдарив ножем у груди 52-річного товариша по чарці. Потерпілий помер на місці.
Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури області.
Нагадаємо, увечері 28 жовтня нетверезий чоловік у розпал сварки вдарив ножем у груди 52-річного товариша по чарці. Потерпілий помер на місці.
Затриманому невдовзі зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України) й найближчих 60 днів він перебуватиме під вартою.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чоловіка, який у розпал сварки зарізав товариша, взяли під варту
Сьогодні, 18:00
Ігоря Чайку офіційно оголосили мером Ковеля
Сьогодні, 17:23