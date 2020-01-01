На Волині діє унікальний музей раритетних автомобілів. ВІДЕО





Про це йдеться в сюжеті ТСН.



В експозиції - машини, фаетони і навіть літаки – усе справне і готове до експлуатації. Усього півсотні експонатів, у яких вдалося вдихнути нове життя.



Найстаршій техніці - за сотню років, наймолодшій - 35. Механіки кажуть: дещо "реанімовували" за символічні кошти, а на щось пішло десятки тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському селі Радовичі, що на Турійщині діє унікальний музей техніки.Про це йдеться в сюжеті ТСН.В експозиції - машини, фаетони і навіть літаки – усе справне і готове до експлуатації. Усього півсотні експонатів, у яких вдалося вдихнути нове життя.Найстаршій техніці - за сотню років, наймолодшій - 35. Механіки кажуть: дещо "реанімовували" за символічні кошти, а на щось пішло десятки тисяч гривень.

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