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На Волині діє унікальний музей раритетних автомобілів. ВІДЕО

На Волині діє унікальний музей раритетних автомобілів. ВІДЕО
У волинському селі Радовичі, що на Турійщині діє унікальний музей техніки.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

В експозиції - машини, фаетони і навіть літаки – усе справне і готове до експлуатації. Усього півсотні експонатів, у яких вдалося вдихнути нове життя.

Найстаршій техніці - за сотню років, наймолодшій - 35. Механіки кажуть: дещо "реанімовували" за символічні кошти, а на щось пішло десятки тисяч гривень.


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Теги: Волинь, Радовичі, музей
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