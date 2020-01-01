На Волині сталася аварія, внаслідок якої постраждала жінка
Сьогодні, 21:17
На трасі Горохів-Берестечко сталася аварія за участі двох легкових автомобілів, внаслідок якої постраждала людина.
Зіткнулися автомобілі «Opel» і «Volkswagen», - повідомляє "Волинь-нова".
За попередньою інформацією, причиною цієї аварії став несподіваний виїзд водієм «Volkswagen» із другорядної дороги, в результаті чого «Opel» із головної потрапив у кювет. У результаті його 56-річна пасажирка отрмала травму хребта.
Деталі аварії з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
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Зіткнулися автомобілі «Opel» і «Volkswagen», - повідомляє "Волинь-нова".
За попередньою інформацією, причиною цієї аварії став несподіваний виїзд водієм «Volkswagen» із другорядної дороги, в результаті чого «Opel» із головної потрапив у кювет. У результаті його 56-річна пасажирка отрмала травму хребта.
Деталі аварії з’ясовують працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області.
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