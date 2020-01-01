Закривають кафе, ресторани та ТРЦ: у районі на Волині посилюють карантин

В Іваничівському районі відповідно до встановленого "червоного" рівня епідемічної набезпеки вирішили посилити карантинні заходи.Таке рішення ухвали під час засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляють на сайті Іваничівської РДА.Нагадаємо, згідно з оновленим епідемічним зонуванням Іваничівський район - у "червоній" зоні карантину. Новий поділТож у районі вирішили посилити контроль за дотриманням протиепідемічних обмежень, передбачених Державною комісією з питань ТЕБ та НС для відповідного "червоного" рівня епідемічної небезпеки, для якого, зокрема,- відвідування закладів дошкільної та шкільної освіти здобувачами освіти, крім учнів (вихованців) спеціальних шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, за умови дотримання в них відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учнів (вихованців);- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері культури, крім відвідувачів “автоконцертів”;-приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо);- приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;- приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;- приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення.ж у "червоній" зоні:- торгівля продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом;- провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку, об'єктів поштового зв’язку;- торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень;- відвідування отримувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні або реабілітаційні послуги сім’ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах (тимчасове, денне перебування), крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрено (кризово), центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання.Рішення, що відповідає рішенням державної, регіональної та районної комісій ТЕБ та НС, прийняли, зокрема, і в Іваничівській селищній раді, повідомляє пресслужба цього органу.Керівникам закладів загальної середньої та дошкільної освіти на території селища рекомендували розглянути можливість організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання за різними формами з 4 листопада 2020 року.