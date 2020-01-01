«Учитель року – 2021»: хто з луцьких педагогів змагатиметься за почесне звання
Сьогодні, 05:36
В Україні стартував перший тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Три конкурсні випробування першого туру проходитимуть дистанційно.
За інформацією Міносвіти, для участі у конкурсі зареєструвалися понад 4 тисячі педагогічних працівників, пише Конкурент.
Педагоги змагатимуться у чотирьох номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання» та «Українська мова та література».
Одним із завдань конкурсу стане перевірка вміння вчителя організовувати освітній процес у дистанційному форматі.
Проведення фіналу конкурсу запланували на квітень 2021 року. У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України.
Номінантами серед волинян стали 450 педагогів. Повний список можна переглянути за посиланням. А серед педагогів закладів освіти Луцька змагаються:
Номінація «Керівник закладу освіти»
Волинець Леся Іванівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради"
Дубина Олександр Дмитрович, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради"
Кучер Лариса Віталіївна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 22-ліцей Луцької міської ради Волинської області"
Номінація «Математика»
Антонюк Олена Вікторівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Луцької міської ради Волинської області"
Войчак Юлія Богданівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Луцької міської ради Волинської області"
Гейник Тетяна Юріївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради"
Дибайло Наталія Володимирівна, Луцька спеціалізована школа I-III ступенів номер 5 Луцькоії міськоії ради Волинськоії області
Кирилюк Ольга Анатоліївна, комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"
Кінах Микола Віталійович, КЗ "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області"
Коржова Наталія Андріївна, Луцька спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №1 Луцької міської ради Волинської області
Мазилюк Надія Геннадіївна, Луцький навчально-виховний комплекс " Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 -технологічний ліцей"
Оліда Ірина Ярославівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради"
Отченаш Світлана Миколаївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11 - колегіум Луцької міської ради"
Романюк Володимир Олексійович, комунальний заклад "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області"
Номінація «Трудове навчання»
Будцев Леонід Євгенійович, Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради", м. Луцьк Волинської області
Васько Валентин Анатолійович, Комунальний заклад " Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"
Гаврилюк Наталія Андріївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"
Гайгель Антоніна Віталіївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 - колегіум Луцької міської ради"
Мазур Тетяна Володимирівна, Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"
Мельник Ірина Володимирівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»
Онисюк Ірина Йосипівна, Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»
Шевченко Павло Сергійович, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - професійний ліцей Луцької міської ради"
Номінація «Українська мова та література»
Вашерук Наталія Олександрівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»
Квятковська Анна Олександрівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області"
Кислюк Наталія Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 Луцької міської ради"
Ковальчук Ірина Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"
Костюк Ольга Іванівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради"
Кучинська Юлія Вікторівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської області"
Новосад Лідія Степанівна, Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"
Новосад Тетяна Михайлівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради"
Повшук Катерина Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Луцької міської ради Волинської області"
Проць Анжела Василівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 - природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області"
Сироватка Олена Леонідівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"
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За інформацією Міносвіти, для участі у конкурсі зареєструвалися понад 4 тисячі педагогічних працівників, пише Конкурент.
Педагоги змагатимуться у чотирьох номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання» та «Українська мова та література».
Одним із завдань конкурсу стане перевірка вміння вчителя організовувати освітній процес у дистанційному форматі.
Проведення фіналу конкурсу запланували на квітень 2021 року. У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України.
Номінантами серед волинян стали 450 педагогів. Повний список можна переглянути за посиланням. А серед педагогів закладів освіти Луцька змагаються:
Номінація «Керівник закладу освіти»
Волинець Леся Іванівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради"
Дубина Олександр Дмитрович, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради"
Кучер Лариса Віталіївна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 22-ліцей Луцької міської ради Волинської області"
Номінація «Математика»
Антонюк Олена Вікторівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Луцької міської ради Волинської області"
Войчак Юлія Богданівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Луцької міської ради Волинської області"
Гейник Тетяна Юріївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради"
Дибайло Наталія Володимирівна, Луцька спеціалізована школа I-III ступенів номер 5 Луцькоії міськоії ради Волинськоії області
Кирилюк Ольга Анатоліївна, комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"
Кінах Микола Віталійович, КЗ "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області"
Коржова Наталія Андріївна, Луцька спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №1 Луцької міської ради Волинської області
Мазилюк Надія Геннадіївна, Луцький навчально-виховний комплекс " Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 -технологічний ліцей"
Оліда Ірина Ярославівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради"
Отченаш Світлана Миколаївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11 - колегіум Луцької міської ради"
Романюк Володимир Олексійович, комунальний заклад "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області"
Номінація «Трудове навчання»
Будцев Леонід Євгенійович, Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради", м. Луцьк Волинської області
Васько Валентин Анатолійович, Комунальний заклад " Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"
Гаврилюк Наталія Андріївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"
Гайгель Антоніна Віталіївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 - колегіум Луцької міської ради"
Мазур Тетяна Володимирівна, Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"
Мельник Ірина Володимирівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»
Онисюк Ірина Йосипівна, Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»
Шевченко Павло Сергійович, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - професійний ліцей Луцької міської ради"
Номінація «Українська мова та література»
Вашерук Наталія Олександрівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»
Квятковська Анна Олександрівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області"
Кислюк Наталія Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 Луцької міської ради"
Ковальчук Ірина Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"
Костюк Ольга Іванівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради"
Кучинська Юлія Вікторівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської області"
Новосад Лідія Степанівна, Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"
Новосад Тетяна Михайлівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради"
Повшук Катерина Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Луцької міської ради Волинської області"
Проць Анжела Василівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 - природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області"
Сироватка Олена Леонідівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"
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