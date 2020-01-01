«Учитель року – 2021»: хто з луцьких педагогів змагатиметься за почесне звання





За інформацією Міносвіти, для участі у конкурсі зареєструвалися понад 4 тисячі педагогічних працівників, пише



Педагоги змагатимуться у чотирьох номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання» та «Українська мова та література».



Одним із завдань конкурсу стане перевірка вміння вчителя організовувати освітній процес у дистанційному форматі.



Проведення фіналу конкурсу запланували на квітень 2021 року. У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України.



Номінантами серед волинян стали 450 педагогів. Повний список можна переглянути



Номінація «Керівник закладу освіти»



Волинець Леся Іванівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради"



Дубина Олександр Дмитрович, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради"



Кучер Лариса Віталіївна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 22-ліцей Луцької міської ради Волинської області"



Номінація «Математика»



Антонюк Олена Вікторівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Луцької міської ради Волинської області"



Войчак Юлія Богданівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Луцької міської ради Волинської області"



Гейник Тетяна Юріївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради"



Дибайло Наталія Володимирівна, Луцька спеціалізована школа I-III ступенів номер 5 Луцькоії міськоії ради Волинськоії області



Кирилюк Ольга Анатоліївна, комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"



Кінах Микола Віталійович, КЗ "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області"



Коржова Наталія Андріївна, Луцька спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №1 Луцької міської ради Волинської області



Мазилюк Надія Геннадіївна, Луцький навчально-виховний комплекс " Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 -технологічний ліцей"



Оліда Ірина Ярославівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради"



Отченаш Світлана Миколаївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11 - колегіум Луцької міської ради"



Романюк Володимир Олексійович, комунальний заклад "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області"



Номінація «Трудове навчання»



Будцев Леонід Євгенійович, Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради", м. Луцьк Волинської області



Васько Валентин Анатолійович, Комунальний заклад " Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"



Гаврилюк Наталія Андріївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"



Гайгель Антоніна Віталіївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 - колегіум Луцької міської ради"



Мазур Тетяна Володимирівна, Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"



Мельник Ірина Володимирівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»



Онисюк Ірина Йосипівна, Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»



Шевченко Павло Сергійович, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - професійний ліцей Луцької міської ради"



Номінація «Українська мова та література»



Вашерук Наталія Олександрівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»



Квятковська Анна Олександрівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області"



Кислюк Наталія Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 Луцької міської ради"



Ковальчук Ірина Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"



Костюк Ольга Іванівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради"



Кучинська Юлія Вікторівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської області"



Новосад Лідія Степанівна, Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"



Новосад Тетяна Михайлівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради"



Повшук Катерина Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Луцької міської ради Волинської області"



Проць Анжела Василівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 - природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області"



Сироватка Олена Леонідівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні стартував перший тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Три конкурсні випробування першого туру проходитимуть дистанційно.За інформацією Міносвіти, для участі у конкурсі зареєструвалися понад 4 тисячі педагогічних працівників, пише Конкурент Педагоги змагатимуться у чотирьох номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання» та «Українська мова та література».Одним із завдань конкурсу стане перевірка вміння вчителя організовувати освітній процес у дистанційному форматі.Проведення фіналу конкурсу запланували на квітень 2021 року. У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України.Номінантами серед волинян стали 450 педагогів. Повний список можна переглянути за посиланням . А серед педагогів закладів освіти Луцька змагаються:, Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради", Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради", Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 22-ліцей Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради", Луцька спеціалізована школа I-III ступенів номер 5 Луцькоії міськоії ради Волинськоії області, комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області", КЗ "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області", Луцька спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №1 Луцької міської ради Волинської області, Луцький навчально-виховний комплекс " Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 -технологічний ліцей", Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11 - колегіум Луцької міської ради", комунальний заклад "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради", м. Луцьк Волинської області, Комунальний заклад " Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 - колегіум Луцької міської ради", Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради», Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - професійний ліцей Луцької міської ради", Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області», Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 Луцької міської ради", Комунальний заклад "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради", Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 - природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області", Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"

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