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«Учитель року – 2021»: хто з луцьких педагогів змагатиметься за почесне звання

«Учитель року – 2021»: хто з луцьких педагогів змагатиметься за почесне звання
В Україні стартував перший тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021». Три конкурсні випробування першого туру проходитимуть дистанційно.

За інформацією Міносвіти, для участі у конкурсі зареєструвалися понад 4 тисячі педагогічних працівників, пише Конкурент.

Педагоги змагатимуться у чотирьох номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання» та «Українська мова та література».

Одним із завдань конкурсу стане перевірка вміння вчителя організовувати освітній процес у дистанційному форматі.

Проведення фіналу конкурсу запланували на квітень 2021 року. У кожній номінації змагатимуться 25 вчителів з усіх областей України.

Номінантами серед волинян стали 450 педагогів. Повний список можна переглянути за посиланням. А серед педагогів закладів освіти Луцька змагаються:

Номінація «Керівник закладу освіти»

Волинець Леся Іванівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради"

Дубина Олександр Дмитрович, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради"

Кучер Лариса Віталіївна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "загальноосвітня школа 1-3 ступенів № 22-ліцей Луцької міської ради Волинської області"

Номінація «Математика»

Антонюк Олена Вікторівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №19 Луцької міської ради Волинської області"

Войчак Юлія Богданівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15 Луцької міської ради Волинської області"

Гейник Тетяна Юріївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради"

Дибайло Наталія Володимирівна, Луцька спеціалізована школа I-III ступенів номер 5 Луцькоії міськоії ради Волинськоії області

Кирилюк Ольга Анатоліївна, комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"

Кінах Микола Віталійович, КЗ "Луцька гімназія № 18 Луцької міської ради Волинської області"

Коржова Наталія Андріївна, Луцька спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №1 Луцької міської ради Волинської області

Мазилюк Надія Геннадіївна, Луцький навчально-виховний комплекс " Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 24 -технологічний ліцей"

Оліда Ірина Ярославівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради"

Отченаш Світлана Миколаївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №11 - колегіум Луцької міської ради"

Романюк Володимир Олексійович, комунальний заклад "Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області"

Номінація «Трудове навчання»

Будцев Леонід Євгенійович, Комунальний заклад "Луцький навчально-реабілітаційний центр Луцької міської ради", м. Луцьк Волинської області

Васько Валентин Анатолійович, Комунальний заклад " Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"

Гаврилюк Наталія Андріївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"

Гайгель Антоніна Віталіївна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11 - колегіум Луцької міської ради"

Мазур Тетяна Володимирівна, Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"

Мельник Ірина Володимирівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»

Онисюк Ірина Йосипівна, Комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради»

Шевченко Павло Сергійович, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №10 - професійний ліцей Луцької міської ради"

Номінація «Українська мова та література»

Вашерук Наталія Олександрівна, Комунальний заклад «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького Луцької міської ради Волинської області»

Квятковська Анна Олександрівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 Луцької міської ради Волинської області"

Кислюк Наталія Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №17 Луцької міської ради"

Ковальчук Ірина Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області"

Костюк Ольга Іванівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради"

Кучинська Юлія Вікторівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс "Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської області"

Новосад Лідія Степанівна, Комунальний заклад загальної середньої освіти "Луцький ліцей № 27 Луцької міської ради Волинської області"

Новосад Тетяна Михайлівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської ради"

Повшук Катерина Володимирівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Луцької міської ради Волинської області"

Проць Анжела Василівна, Комунальний заклад "Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 - природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області"

Сироватка Олена Леонідівна, Комунальний заклад "Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Луцької міської ради Волинської області"

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Теги: Учитель року, змагання, номінація
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