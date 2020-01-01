На Волині перевізників оштрафували за перенавантажені фури
Сьогодні, 12:38
На Волині з перевізників стягнули 100 тисяч гривень за проїзд автомобільними дорогами загального користування великовагових транспортних засобів.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Управління Укртрансбезпеки у Волинській області, в ході здійснення перевірки на автомобільних дорогах габаритно-ваговий контроль, виявив здійснення перевезення вантажу з перевищенням встановлених законом вагових обмежень.
За це порушення орган контролю розрахував плату за проїзд, яку підприємці до бюджету добровільно не сплатили.
Втрутившись у ситуацію, прокурори, для яких питання наповнення державного бюджету є пріоритетом, у суді домоглися стягнення із суб’єктів господарювання цих коштів.
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Про це повідомила пресслужба прокуратури області.
Управління Укртрансбезпеки у Волинській області, в ході здійснення перевірки на автомобільних дорогах габаритно-ваговий контроль, виявив здійснення перевезення вантажу з перевищенням встановлених законом вагових обмежень.
За це порушення орган контролю розрахував плату за проїзд, яку підприємці до бюджету добровільно не сплатили.
Втрутившись у ситуацію, прокурори, для яких питання наповнення державного бюджету є пріоритетом, у суді домоглися стягнення із суб’єктів господарювання цих коштів.
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