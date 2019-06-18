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Раптово помер вчитель Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою

Раптово помер вчитель Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Учора, 7 листопада, раптово перестало битися серце інструктора зі спорту, учителя фізичної культури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Миколи Богдановича.

Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.

«У нашій пам'яті він залишиться життєрадісним, енергійним і завжди позитивним наставником, небайдужою доброю людиною і одним з найулюбленіших викладачів для ліцеїстів, – йдеться у дописі.

За попередньою інформацією прощання відбудеться завтра, 9 листопада, о 11.00 в Будинку Панахиди, о 11.30 у спорткомплексі ліцею.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.


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Теги: Микола Богданович, смерть, вчитель, ліцей
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