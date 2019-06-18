Раптово помер вчитель Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою

Миколи Богдановича.



Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.



«У нашій пам'яті він залишиться життєрадісним, енергійним і завжди позитивним наставником, небайдужою доброю людиною і одним з найулюбленіших викладачів для ліцеїстів, – йдеться у дописі.



За попередньою інформацією прощання відбудеться завтра, 9 листопада, о 11.00 в Будинку Панахиди, о 11.30 у спорткомплексі ліцею.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 7 листопада, раптово перестало битися серце інструктора зі спорту, учителя фізичної культури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної СотніПро це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.«У нашій пам'яті він залишиться життєрадісним, енергійним і завжди позитивним наставником, небайдужою доброю людиною і одним з найулюбленіших викладачів для ліцеїстів, – йдеться у дописі.За попередньою інформацією прощання відбудеться завтра, 9 листопада, о 11.00 в Будинку Панахиди, о 11.30 у спорткомплексі ліцею.висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.

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