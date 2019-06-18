Раптово помер вчитель Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
Сьогодні, 14:02
Учора, 7 листопада, раптово перестало битися серце інструктора зі спорту, учителя фізичної культури Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні Миколи Богдановича.
Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.
«У нашій пам'яті він залишиться життєрадісним, енергійним і завжди позитивним наставником, небайдужою доброю людиною і одним з найулюбленіших викладачів для ліцеїстів, – йдеться у дописі.
За попередньою інформацією прощання відбудеться завтра, 9 листопада, о 11.00 в Будинку Панахиди, о 11.30 у спорткомплексі ліцею.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
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Про це повідомили на сторінці ліцею у фейсбуці.
«У нашій пам'яті він залишиться життєрадісним, енергійним і завжди позитивним наставником, небайдужою доброю людиною і одним з найулюбленіших викладачів для ліцеїстів, – йдеться у дописі.
За попередньою інформацією прощання відбудеться завтра, 9 листопада, о 11.00 в Будинку Панахиди, о 11.30 у спорткомплексі ліцею.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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