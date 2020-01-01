У Луцьку 300 учнів вийшли на руханку до дня української писемності. ВІДЕО

Учні початкової ланки луцької школи № 19 влаштували руханку з нагоди дня української писемності та мови.Діти 1-4 класів вишикувалися перед освітнім закладом, у руках тримали з’єднані плакати з надписами про мову і висловами про слово, - про це йдеться у сюжеті Суспільного.На руханку вийшло 300 дітей, - каже директорка школи Анжела Масиник. Відзначити День мови руханкою запропонували діти.Під час руханки школярі співали та розказували вірші. Учні простояли на вулиці пів години. Педагоги їх вишиковували на відстані витягнутих рук.Нагадаємо, 9 листопада в Україні День української писемності та мови. Свято розвитку державної мови щороку відзначається в Україні з 1997-го. Вдвадцяте у цей день українці пишуть радіодиктант.