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У Луцьку померла лікарка дитячої поліклініки

У Луцьку померла лікарка дитячої поліклініки
В обласному центрі Волині передчасно відійшла у Вічність лікарка Луцької міської дитячої поліклініки.

Про це повідомляє "Волинь-нова", посилаючись на сторінку медзакладу.

Йдеться про Славу Степанівну Артишевську, яка працювала в КП «Луцька міська дитяча поліклініка». Її серце перестало битися сьогодні 9 листопада.

Слава Степанівна була високоосвіченою інтелігентною людиною, висококваліфікованим лікарем та людиною з щирим серцем

Слава Степанівна була високоосвіченою інтелігентною людиною, висококваліфікованим лікарем та людиною з щирим серцем та світлою душею. Її внесок в організацію та розвиток медицини та загалом дитячої поліклініки є неоціненним.

Адміністрація КП «Луцька міська дитяча поліклініка» висловила глибокі співчуття рідним і близьким.

«Розділяємо всім серцем ваші біль та горе. Світла пам’ять про неї залишиться у серцях тих, хто її знав», – йдеться в повідомленні.

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Теги: смерть, Луцьк
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