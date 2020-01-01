У Луцьку померла лікарка дитячої поліклініки





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Йдеться про Славу Степанівну Артишевську, яка працювала в КП «Луцька міська дитяча поліклініка». Її серце перестало битися сьогодні 9 листопада.



Слава Степанівна була високоосвіченою інтелігентною людиною, висококваліфікованим лікарем та людиною з щирим серцем



Слава Степанівна була високоосвіченою інтелігентною людиною, висококваліфікованим лікарем та людиною з щирим серцем та світлою душею. Її внесок в організацію та розвиток медицини та загалом дитячої поліклініки є неоціненним.



Адміністрація КП «Луцька міська дитяча поліклініка» висловила глибокі співчуття рідним і близьким.



«Розділяємо всім серцем ваші біль та горе. Світла пам’ять про неї залишиться у серцях тих, хто її знав», – йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині передчасно відійшла у Вічність лікарка Луцької міської дитячої поліклініки.Про це повідомляє "Волинь-нова" , посилаючись на сторінку медзакладу.Йдеться про, яка працювала в КП «Луцька міська дитяча поліклініка». Її серце перестало битися сьогодні 9 листопада.Слава Степанівна була високоосвіченою інтелігентною людиною, висококваліфікованим лікарем та людиною з щирим серцемСлава Степанівна була високоосвіченою інтелігентною людиною, висококваліфікованим лікарем та людиною з щирим серцем та світлою душею. Її внесок в організацію та розвиток медицини та загалом дитячої поліклініки є неоціненним.Адміністрація КП «Луцька міська дитяча поліклініка» висловила глибокі співчуття рідним і близьким.«Розділяємо всім серцем ваші біль та горе. Світла пам’ять про неї залишиться у серцях тих, хто її знав», – йдеться в повідомленні.

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