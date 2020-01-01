Пенсіонерів чекає ще одне підвищення пенсій





Про це в понеділок, 9 листопада, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє



"З вересня підвищення отримали пенсіонери старше 65 років, які мають 30 (жінки) і 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким особам, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто вони отримують не менше 2 тисяч гривень", - пояснила міністр.



Лазебна додала, що з січня 2021 року планується ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів.



"Вони будуть отримувати не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата, згідно з проектом Державного бюджету на 2021 рік, зросте до 6 000 гривень", - зазначила Лазебна.



За її словами, до кінця поточного року проведуть ще одне підвищення, відповідно до зростання прожиткового мінімуму. Підвищення очікує тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму.



Також голова Мінсоцполітики повідомила, що в результаті комплексної програми підвищення пенсій протягом 2020 року середня пенсія зросла до понад 3 400 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більш 1,6 млн пенсіонерів з вересня отримали підвищення пенсій. Цього року уряд провів кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.Про це в понеділок, 9 листопада, заявила міністр соціальної політики, повідомляє Кореспондент. "З вересня підвищення отримали пенсіонери старше 65 років, які мають 30 (жінки) і 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким особам, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто вони отримують не менше 2 тисяч гривень", - пояснила міністр.Лазебна додала, що з січня 2021 року планується ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів."Вони будуть отримувати не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата, згідно з проектом Державного бюджету на 2021 рік, зросте до 6 000 гривень", - зазначила Лазебна.За її словами, до кінця поточного року проведуть ще одне підвищення, відповідно до зростання прожиткового мінімуму. Підвищення очікує тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму.Також голова Мінсоцполітики повідомила, що в результаті комплексної програми підвищення пенсій протягом 2020 року середня пенсія зросла до понад 3 400 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію