Пенсіонерів чекає ще одне підвищення пенсій
Сьогодні, 04:18
Більш 1,6 млн пенсіонерів з вересня отримали підвищення пенсій. Цього року уряд провів кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій пенсіонерів.
Про це в понеділок, 9 листопада, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє Кореспондент.
"З вересня підвищення отримали пенсіонери старше 65 років, які мають 30 (жінки) і 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким особам, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто вони отримують не менше 2 тисяч гривень", - пояснила міністр.
Лазебна додала, що з січня 2021 року планується ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів.
"Вони будуть отримувати не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата, згідно з проектом Державного бюджету на 2021 рік, зросте до 6 000 гривень", - зазначила Лазебна.
За її словами, до кінця поточного року проведуть ще одне підвищення, відповідно до зростання прожиткового мінімуму. Підвищення очікує тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму.
Також голова Мінсоцполітики повідомила, що в результаті комплексної програми підвищення пенсій протягом 2020 року середня пенсія зросла до понад 3 400 гривень.
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Про це в понеділок, 9 листопада, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна, повідомляє Кореспондент.
"З вересня підвищення отримали пенсіонери старше 65 років, які мають 30 (жінки) і 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 тисяч гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким особам, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто вони отримують не менше 2 тисяч гривень", - пояснила міністр.
Лазебна додала, що з січня 2021 року планується ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів.
"Вони будуть отримувати не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна заробітна плата, згідно з проектом Державного бюджету на 2021 рік, зросте до 6 000 гривень", - зазначила Лазебна.
За її словами, до кінця поточного року проведуть ще одне підвищення, відповідно до зростання прожиткового мінімуму. Підвищення очікує тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму.
Також голова Мінсоцполітики повідомила, що в результаті комплексної програми підвищення пенсій протягом 2020 року середня пенсія зросла до понад 3 400 гривень.
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