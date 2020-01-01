З COVID-фонду уже використали 39 мільярдів, з них на охорону здоров'я – 6,6 мільярда





Про це повідомляє



"У сфері охорони здоров'я з Фонду передбачене виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з яких використали 42 млн грн. Майже 3 млрд грн передбачили на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких наразі використали 709,7 млн грн.



На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямували 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витратили 3,2 млрд грн з передбачених 6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що крім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Зокрема, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я вже здійснила оплати закладам охорони здоров'я на суму понад 8 млрд грн за послуги, що пов'язані із лікуванням COVID-19.



Крім цього, станом на 5 листопада з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 6 листопада 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 уже використали 39 млрд грн (59% виділених коштів), з них на охорону здоров'я - 6,6 млрд грн із 16,3 млрд грн передбачених коштів.Про це повідомляє пресслужба Мінфіну "У сфері охорони здоров'я з Фонду передбачене виділення 100 млн грн на закупівлю апаратів ШВЛ, з яких використали 42 млн грн. Майже 3 млрд грн передбачили на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров'я, з яких наразі використали 709,7 млн грн.На субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем спрямували 571 млн грн. Також на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам витратили 3,2 млрд грн з передбачених 6 млрд грн", - йдеться у повідомленні.У відомстві додали, що крім коштів Фонду, заходи зі протидії COVID-19 фінансуються також з інших джерел. Зокрема, за програмою медичних гарантій, Національна служба здоров'я вже здійснила оплати закладам охорони здоров'я на суму понад 8 млрд грн за послуги, що пов'язані із лікуванням COVID-19.Крім цього, станом на 5 листопада з коштів місцевих бюджетів витрачено 3,8 млрд грн на придбання товарів і послуг для запобігання поширенню COVID-19.

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