У центрі Луцька тимчасово не буде світла
Сьогодні, 20:38
В обласному центрі Волині у зв`язку з виконанням технічних робіт тимчасово вимкнуть елктропостачання.
Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, завтра, 12 листопада, з 13:30 до 17:00 буде вимкнена електроенергія на проспекті Волі, 31.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються у місті, у Луцькраді пропонують також підписатися на сіті-бота "Назара". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
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Про це повідомляють у Луцькій міській раді.
У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, завтра, 12 листопада, з 13:30 до 17:00 буде вимкнена електроенергія на проспекті Волі, 31.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються у місті, у Луцькраді пропонують також підписатися на сіті-бота "Назара". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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