У центрі Луцька тимчасово не буде світла

В обласному центрі Волині у зв`язку з виконанням технічних робіт тимчасово вимкнуть елктропостачання.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.У зв'язку зі здійсненням технічних робіт на теплових пунктах, завтра, 12 листопада, з 13:30 до 17:00 буде вимкнена електроенергія на проспекті Волі, 31.Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи, які здійснюються у місті, у Луцькраді пропонують також підписатися на сіті-бота "Назара". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram (Назар CityBot).