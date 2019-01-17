Професорка луцького вишу взяла участь у міжнародному форумі

Завідувач відділу забезпечення якості освіти та неперервного навчання Луцького національного технічного університету професор Олена Кузьмак взяла безпосередню участь у роботі European Quality Assurance Forum (EQAF) (Європейського форуму із забезпечення якості освіти 2020 року).Захід проходив 11-13 листопада 2020 року та організований European University Association у формі онлайн-сесій, внаслідок пандемії Covid-19, - йдеться на сайті вишу.У форумі взяли участь 604 представники із усіх країн Європи. Учасники обговорили досвід Європейських університетів щодо внутрішнього забезпечення якості в надзвичайних ситуаціях, доповідачі представили приклади того, як працює внутрішнє забезпечення якості по всій Європі під час кризи Covid-19.Окрім того, був обговорений план дій, зокрема, як ефективний моніторинг процесу навчання та викладання дозволяє запроваджувати механізми швидких дій і як внутрішня система забезпечення якості може працювати ефективніше й з достатньою гнучкістю реагувати на потреби студентів. Результати дослідження показують, що університети високо оцінюють інноваційні підходи зовнішнього забезпечення якості, такі як веб-семінари, тренінги та відвідування веб-сайтів в Інтернеті, що стимулюють розвиток внутрішніх університетів забезпечення якості та впровадження нових технологій.В результаті обговорення були підбиті підсумки, що частиною переходу до навчання, орієнтованого на студентів, очікується, що університети Європи дозволять студентам вибирати темп, місце та спосіб навчання. Ці розробки ведуть до появи більш гнучких навчальних шляхів та освітніх пропозицій.Європейський форум із забезпечення якості (EQAF) влаштував платформу для обговорення, професійного розвитку та обміну досвідом серед основних зацікавлених сторін із забезпечення якості.