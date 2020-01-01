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Карантин вихідного дня нас не врятує, треба повний локдаун, – головний медик Волині

Карантин вихідного дня нас не врятує, треба повний локдаун, – головний медик Волині
В.о. начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Тимощук вважає, щоб зупинити епідемію, потрібно вводити тотальний карантин.

Про це пише Перший.

"Щоб зупинити пандемію, треба жорсткий карантин на найдовший інкубаційний період. Це 21 день. Якщо цей час люди пробудуть вдома, ми зможемо щось зробити. Ні додавання кисневих точок, ні ліжок – ніщо нам глобально не допоможе. Бо, якщо ми додаємо ліжка, потрібні люди, які їх обслуговують. По всій державі і в нас в тому числі є дефіцит медичних працівників", - каже Тимощук.

За її словами, карантин вихідного дня не буде дієвим, бо наші люди все одно його не дотримуватимуться.

"До того ж, два дні не перервуть ланцюжок зараження. Потрібно хоча б 2 тижні або 21 день, але це вб’є економіку", - додала вона.

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Теги: карантин вихідного дня, Тимощук, локдаун
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Коментарі 2
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Яку економіку?В нас є економіка?Ми всі живемо на кредити.
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Медикі не можуть і не вміють керувати економікою. Схаменіться!!!
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