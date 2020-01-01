Коронавірус і Волинь: яка ситуація з завантаженістю лікарень

Людмила Тимощук розповіла, що кількість хворих на коронавірус волинян в стаціонарі зменшилась.



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За словами посадовиці, якщо тиждень тому в лікарнях було 798 пацієнтів, то зараз – 681. При цьому нових хворих більше.



"З чим це пов’язано? Можливо, легший перебіг – люди більше лікуються вдома, може, молодша група людей захворіла. Зрештою, 80% мають легкий перебіг і лікуються амбулаторно, тобто вдома на зв’язку з сімейним лікарем. Але цей процес хвилеподібний.



Поки мене показники тішать, бо коли було майже 800 людей в лікарнях, це вже лякало. Наразі ж ситуація досить непогана", - зауважила Тимощук.



Так, в інфекційній лікарні завантаженість – 59% станом на 12 листопада, в обласній лікарні – 70,6%. Раніше в деяких лікарнях було зайнято 90 і навіть майже 100% місць.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В.о. начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДАрозповіла, що кількість хворих на коронавірус волинян в стаціонарі зменшилась.Про це інформує Перший За словами посадовиці, якщо тиждень тому в лікарнях було 798 пацієнтів, то зараз – 681. При цьому нових хворих більше."З чим це пов’язано? Можливо, легший перебіг – люди більше лікуються вдома, може, молодша група людей захворіла. Зрештою, 80% мають легкий перебіг і лікуються амбулаторно, тобто вдома на зв’язку з сімейним лікарем. Але цей процес хвилеподібний.Поки мене показники тішать, бо коли було майже 800 людей в лікарнях, це вже лякало. Наразі ж ситуація досить непогана", - зауважила Тимощук.Так, в інфекційній лікарні завантаженість – 59% станом на 12 листопада, в обласній лікарні – 70,6%. Раніше в деяких лікарнях було зайнято 90 і навіть майже 100% місць.

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