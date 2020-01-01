Коронавірус і Волинь: яка ситуація з завантаженістю лікарень
Сьогодні, 17:00
В.о. начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Тимощук розповіла, що кількість хворих на коронавірус волинян в стаціонарі зменшилась.
Про це інформує Перший.
За словами посадовиці, якщо тиждень тому в лікарнях було 798 пацієнтів, то зараз – 681. При цьому нових хворих більше.
"З чим це пов’язано? Можливо, легший перебіг – люди більше лікуються вдома, може, молодша група людей захворіла. Зрештою, 80% мають легкий перебіг і лікуються амбулаторно, тобто вдома на зв’язку з сімейним лікарем. Але цей процес хвилеподібний.
Поки мене показники тішать, бо коли було майже 800 людей в лікарнях, це вже лякало. Наразі ж ситуація досить непогана", - зауважила Тимощук.
Так, в інфекційній лікарні завантаженість – 59% станом на 12 листопада, в обласній лікарні – 70,6%. Раніше в деяких лікарнях було зайнято 90 і навіть майже 100% місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Перший.
За словами посадовиці, якщо тиждень тому в лікарнях було 798 пацієнтів, то зараз – 681. При цьому нових хворих більше.
"З чим це пов’язано? Можливо, легший перебіг – люди більше лікуються вдома, може, молодша група людей захворіла. Зрештою, 80% мають легкий перебіг і лікуються амбулаторно, тобто вдома на зв’язку з сімейним лікарем. Але цей процес хвилеподібний.
Поки мене показники тішать, бо коли було майже 800 людей в лікарнях, це вже лякало. Наразі ж ситуація досить непогана", - зауважила Тимощук.
Так, в інфекційній лікарні завантаженість – 59% станом на 12 листопада, в обласній лікарні – 70,6%. Раніше в деяких лікарнях було зайнято 90 і навіть майже 100% місць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В Україні – «коронавірусний» рекорд
Сьогодні, 09:01
У волинській лікарні для хворих на коронавірус встановлять кисневу станцію
13 листопад, 15:12
В Україні за добу – 11 787 випадків коронавірусу
13 листопад, 08:49
Коментарі 0
Останні новини
Коронавірус і Волинь: яка ситуація з завантаженістю лікарень
Сьогодні, 17:00
96-річний житель Шацька поділився секретами виноробства
Сьогодні, 16:48
Помер співак і музикант з Волині
Сьогодні, 16:32
На Рівненщині затримали кримінального авторитета, який був у всеукраїнському розшуку
Сьогодні, 15:30
На дорозі Луцьк-Львів – смертельна аварія
Сьогодні, 14:40