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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус і Волинь: яка ситуація з завантаженістю лікарень

Коронавірус і Волинь: яка ситуація з завантаженістю лікарень
В.о. начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Тимощук розповіла, що кількість хворих на коронавірус волинян в стаціонарі зменшилась.

Про це інформує Перший.

За словами посадовиці, якщо тиждень тому в лікарнях було 798 пацієнтів, то зараз – 681. При цьому нових хворих більше.

"З чим це пов’язано? Можливо, легший перебіг – люди більше лікуються вдома, може, молодша група людей захворіла. Зрештою, 80% мають легкий перебіг і лікуються амбулаторно, тобто вдома на зв’язку з сімейним лікарем. Але цей процес хвилеподібний.

Поки мене показники тішать, бо коли було майже 800 людей в лікарнях, це вже лякало. Наразі ж ситуація досить непогана", - зауважила Тимощук.

Так, в інфекційній лікарні завантаженість – 59% станом на 12 листопада, в обласній лікарні – 70,6%. Раніше в деяких лікарнях було зайнято 90 і навіть майже 100% місць.

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Теги: коронавірус, лікарні
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