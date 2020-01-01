Допомагає швидше одужати: українська компанія завершила випробування препарату проти коронавірусу
Сьогодні, 22:51
Українська компанія "Біофарма" (Biopharma) завершила випробування препарату проти коронавірусу "Біовен" – імуноглобуліну, який отримали з плазми людей, які перехворіли на Covid-19.
Про це 14 листопада у facebook повідомив керівник компанії Костянтин Єфименко.
"Біофарма завершила клінічні випробування нашого препарату "Біовен". Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. Проте Біофарма – перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила", – зазначив Костянтин Єфименко.
За його словами, 13 листопада "Біовен" додали до протоколу лікування хворих на коронавірус в Україні. Препарат дозволяє пацієнтам швидше одужати.
Його головні переваги:
- зменшення кількості летальних випадків учетверо – з 23,6% до 6,25%;
- скорочення терміну, коли хворий відчуває поліпшення стану, з дев’яти до п’яти днів;
- скорочення часу перебування у стаціонарі на три-п’ять днів.
Водночас нині Біофарма продовжує роботу над створенням гіперімунного імуноглобуліну.
До слова дослідження у цьому напрямку в Україні розпочали у травні, завершили у жовтні.
Тоді з’явилися перші заяви, що препарат будуть використовувати для лікування хворих на Covid-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це 14 листопада у facebook повідомив керівник компанії Костянтин Єфименко.
"Біофарма завершила клінічні випробування нашого препарату "Біовен". Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. Проте Біофарма – перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила", – зазначив Костянтин Єфименко.
За його словами, 13 листопада "Біовен" додали до протоколу лікування хворих на коронавірус в Україні. Препарат дозволяє пацієнтам швидше одужати.
Його головні переваги:
- зменшення кількості летальних випадків учетверо – з 23,6% до 6,25%;
- скорочення терміну, коли хворий відчуває поліпшення стану, з дев’яти до п’яти днів;
- скорочення часу перебування у стаціонарі на три-п’ять днів.
Водночас нині Біофарма продовжує роботу над створенням гіперімунного імуноглобуліну.
До слова дослідження у цьому напрямку в Україні розпочали у травні, завершили у жовтні.
Тоді з’явилися перші заяви, що препарат будуть використовувати для лікування хворих на Covid-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коронавірус і Волинь: яка ситуація з завантаженістю лікарень
Сьогодні, 17:00
В Україні – «коронавірусний» рекорд
Сьогодні, 09:01
У волинській лікарні для хворих на коронавірус встановлять кисневу станцію
13 листопад, 15:12
Коментарі 0
Останні новини
Допомагає швидше одужати: українська компанія завершила випробування препарату проти коронавірусу
Сьогодні, 22:51
Міністр охорони здоров'я Степанов захворів на коронавірус
Сьогодні, 21:45