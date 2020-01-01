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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Допомагає швидше одужати: українська компанія завершила випробування препарату проти коронавірусу

Допомагає швидше одужати: українська компанія завершила випробування препарату проти коронавірусу
Українська компанія "Біофарма" (Biopharma) завершила випробування препарату проти коронавірусу "Біовен" – імуноглобуліну, який отримали з плазми людей, які перехворіли на Covid-19.

Про це 14 листопада у facebook повідомив керівник компанії Костянтин Єфименко.

"Біофарма завершила клінічні випробування нашого препарату "Біовен". Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. Проте Біофарма – перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила", – зазначив Костянтин Єфименко.

За його словами, 13 листопада "Біовен" додали до протоколу лікування хворих на коронавірус в Україні. Препарат дозволяє пацієнтам швидше одужати.

Його головні переваги:
- зменшення кількості летальних випадків учетверо – з 23,6% до 6,25%;
- скорочення терміну, коли хворий відчуває поліпшення стану, з дев’яти до п’яти днів;
- скорочення часу перебування у стаціонарі на три-п’ять днів.

Водночас нині Біофарма продовжує роботу над створенням гіперімунного імуноглобуліну.

До слова дослідження у цьому напрямку в Україні розпочали у травні, завершили у жовтні.

Тоді з’явилися перші заяви, що препарат будуть використовувати для лікування хворих на Covid-19.

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Теги: Біофарма, препарат, коронавірус, випробування, лікування
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