Допомагає швидше одужати: українська компанія завершила випробування препарату проти коронавірусу





Про це 14 листопада у Костянтин Єфименко.



"Біофарма завершила клінічні випробування нашого препарату "Біовен". Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. Проте Біофарма – перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила", – зазначив Костянтин Єфименко.



За його словами, 13 листопада "Біовен" додали до протоколу лікування хворих на коронавірус в Україні. Препарат дозволяє пацієнтам швидше одужати.



Його головні переваги:

- зменшення кількості летальних випадків учетверо – з 23,6% до 6,25%;

- скорочення терміну, коли хворий відчуває поліпшення стану, з дев’яти до п’яти днів;

- скорочення часу перебування у стаціонарі на три-п’ять днів.



Водночас нині Біофарма продовжує роботу над створенням гіперімунного імуноглобуліну.



До слова дослідження у цьому напрямку в Україні розпочали у травні, завершили у жовтні.



Тоді з’явилися перші заяви, що препарат будуть використовувати для лікування хворих на Covid-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська компанія "Біофарма" (Biopharma) завершила випробування препарату проти коронавірусу "Біовен" – імуноглобуліну, який отримали з плазми людей, які перехворіли на Covid-19.Про це 14 листопада у facebook повідомив керівник компанії"Біофарма завершила клінічні випробування нашого препарату "Біовен". Сьогодні триває 18 клінічних досліджень імуноглобуліну у світі. Проте Біофарма – перша компанія, яка розпочала клінічні дослідження, і перша, яка їх завершила", – зазначив Костянтин Єфименко.За його словами, 13 листопада "Біовен" додали до протоколу лікування хворих на коронавірус в Україні. Препарат дозволяє пацієнтам швидше одужати.Його головні переваги:- зменшення кількості летальних випадків учетверо – з 23,6% до 6,25%;- скорочення терміну, коли хворий відчуває поліпшення стану, з дев’яти до п’яти днів;- скорочення часу перебування у стаціонарі на три-п’ять днів.Водночас нині Біофарма продовжує роботу над створенням гіперімунного імуноглобуліну.До слова дослідження у цьому напрямку в Україні розпочали у травні, завершили у жовтні.Тоді з’явилися перші заяви, що препарат будуть використовувати для лікування хворих на Covid-19.

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