Де на Волині виявили нові випадки COVID-19 станом на 16 листопада





Про це



Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 58, м. Нововолинськ – 28, Володимир-Волинський район – 27, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 5, Ківерцівський район – 12, Ковельський район – 36, Локачинський район – 14, Любешівський район – 13, Луцький район – 17, Маневицький район – 21, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 6, Турійський район – 15.



Станом на 16 листопада в області зареєстрували 18936 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 932 у дітей та 1690 у медичних працівників. Одужало 12133 особи, з них 665 дітей та 1311 медичних працівників. 362 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).



Коронавірусну хворобу виявили:



м. Луцьк – 4145 (в т. ч. 108 летальних)

Луцький район – 1572 (в т. ч. 28 летальних)

м. Нововолинськ – 1533 (в т. ч. 30 летальних)

Володимир-Волинський район – 1730 (в т. ч. 18 летальних)

Горохівський район – 844 (в т. ч. 16 летальних)

Іваничівський район – 450 (в т. ч. 12 летальних)

Камінь-Каширський район – 715 (в т. ч. 11 летальних)

Ківерцівський район – 1753 (в т. ч. 22 летальних)

Ковельський район – 1706 (в т. ч. 33 летальних)

Локачинський район – 319 (в т. ч. 1 летальний)

Любомльський район – 477 (в т. ч. 3 летальних)

Любешівський район – 727 (в т. ч. 12 летальних)

Маневицький район – 915 (в т. ч. 19 летальних)

Ратнівський район – 661 (в т.ч. 17 летальних)

Рожищенський район – 456 (в т. ч. 16 летальних)

Старовижівський район – 256 (в т.ч. 6 летальних)

Турійський район – 503 ( в т. ч. 5 летальний)

Шацький район – 174 (в т. ч. 5 летальних)



За попередню добу надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19.



В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 94952 особи, в тому числі за останню добу обстежили 601 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За останню добу на Волині зареєстрували 260 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало за добу 255 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (Іваничівський район).Про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.Нові випадки захворювання за добу виявили: м. Луцьк – 58, м. Нововолинськ – 28, Володимир-Волинський район – 27, Горохівський район – 6, Іваничівський район – 5, Ківерцівський район – 12, Ковельський район – 36, Локачинський район – 14, Любешівський район – 13, Луцький район – 17, Маневицький район – 21, Ратнівський район – 2, Рожищенський район – 6, Турійський район – 15.Станом на 16 листопада в області зареєстрували 18936 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, з них 932 у дітей та 1690 у медичних працівників. Одужало 12133 особи, з них 665 дітей та 1311 медичних працівників. 362 випадки хвороби завершилися летально (в тому числі померло 13 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 4145 (в т. ч. 108 летальних)Луцький район – 1572 (в т. ч. 28 летальних)м. Нововолинськ – 1533 (в т. ч. 30 летальних)Володимир-Волинський район – 1730 (в т. ч. 18 летальних)Горохівський район – 844 (в т. ч. 16 летальних)Іваничівський район – 450 (в т. ч. 12 летальних)Камінь-Каширський район – 715 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 1753 (в т. ч. 22 летальних)Ковельський район – 1706 (в т. ч. 33 летальних)Локачинський район – 319 (в т. ч. 1 летальний)Любомльський район – 477 (в т. ч. 3 летальних)Любешівський район – 727 (в т. ч. 12 летальних)Маневицький район – 915 (в т. ч. 19 летальних)Ратнівський район – 661 (в т.ч. 17 летальних)Рожищенський район – 456 (в т. ч. 16 летальних)Старовижівський район – 256 (в т.ч. 6 летальних)Турійський район – 503 ( в т. ч. 5 летальний)Шацький район – 174 (в т. ч. 5 летальних)За попередню добу надійшло 260 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 94952 особи, в тому числі за останню добу обстежили 601 особу.

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