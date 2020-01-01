На волинському озері затримали двох рибних браконьєрів
Сьогодні, 18:07
У Старовижівському районі інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області провели рейдову перевірку.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
На озері Синове вночі виявили двох чоловіків, які здійснювали вилов риби за допомогою акумуляторної батареї з фарою.
На старовижівчан склали протоколи про адміністративні порушення за статтею 85 частина 4 КУпАП.
Матеріали рейду направили до суду.
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Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.
На озері Синове вночі виявили двох чоловіків, які здійснювали вилов риби за допомогою акумуляторної батареї з фарою.
На старовижівчан склали протоколи про адміністративні порушення за статтею 85 частина 4 КУпАП.
Матеріали рейду направили до суду.
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