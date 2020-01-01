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На волинському озері затримали двох рибних браконьєрів

На волинському озері затримали двох рибних браконьєрів
У Старовижівському районі інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області провели рейдову перевірку.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

На озері Синове вночі виявили двох чоловіків, які здійснювали вилов риби за допомогою акумуляторної батареї з фарою.

На старовижівчан склали протоколи про адміністративні порушення за статтею 85 частина 4 КУпАП.

Матеріали рейду направили до суду.

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Теги: браконьєрство, Старовижівський район, риболовля
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