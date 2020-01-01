На волинському озері затримали двох рибних браконьєрів





Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.



На озері Синове вночі виявили двох чоловіків, які здійснювали вилов риби за допомогою акумуляторної батареї з фарою.



На старовижівчан склали протоколи про адміністративні порушення за статтею 85 частина 4 КУпАП.



Матеріали рейду направили до суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Старовижівському районі інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області провели рейдову перевірку.Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.На озері Синове вночі виявили двох чоловіків, які здійснювали вилов риби за допомогою акумуляторної батареї з фарою.На старовижівчан склали протоколи про адміністративні порушення за статтею 85 частина 4 КУпАП.Матеріали рейду направили до суду.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію