У селі на Волині зупинку прикрасили рядками вірша. ФОТО
Сьогодні, 06:19
У селі Ужова Рожищенського району прикрасили зупинку двома строфами з вірша відомого земляка Ігоря Павлюка.
Про це повідомляє Район.Рожище.
Для невеликого банера в Ужовій використали вірш Ігоря Павлюка «Моє село».
«Кажуть, «нема пророка у своїй батьківщині»... Пророка, може й, нема, а от поети є. Таке відчуття, що й життя прожив недаремно як поет, коли земляки несподівано присилають таке-от фото з рядками з мого вірша на стіні автобусної зупинки рідної моєї Ужови... Будьмо і тримаймося! Щиронаш Ігор Павлюк», – зазначив сам поет.
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Про це повідомляє Район.Рожище.
Для невеликого банера в Ужовій використали вірш Ігоря Павлюка «Моє село».
«Кажуть, «нема пророка у своїй батьківщині»... Пророка, може й, нема, а от поети є. Таке відчуття, що й життя прожив недаремно як поет, коли земляки несподівано присилають таке-от фото з рядками з мого вірша на стіні автобусної зупинки рідної моєї Ужови... Будьмо і тримаймося! Щиронаш Ігор Павлюк», – зазначив сам поет.
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