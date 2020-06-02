У селі на Волині зупинку прикрасили рядками вірша. ФОТО

Ігоря Павлюка.



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Для невеликого банера в Ужовій використали вірш Ігоря Павлюка «Моє село».



«Кажуть, «нема пророка у своїй батьківщині»... Пророка, може й, нема, а от поети є. Таке відчуття, що й життя прожив недаремно як поет, коли земляки несподівано присилають таке-от фото з рядками з мого вірша на стіні автобусної зупинки рідної моєї Ужови... Будьмо і тримаймося! Щиронаш Ігор Павлюк», – зазначив сам поет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ужова Рожищенського району прикрасили зупинку двома строфами з вірша відомого землякаПро це повідомляє Район.Рожище Для невеликого банера в Ужовій використали вірш Ігоря Павлюка «Моє село».«Кажуть, «нема пророка у своїй батьківщині»... Пророка, може й, нема, а от поети є. Таке відчуття, що й життя прожив недаремно як поет, коли земляки несподівано присилають таке-от фото з рядками з мого вірша на стіні автобусної зупинки рідної моєї Ужови... Будьмо і тримаймося! Щиронаш Ігор Павлюк», – зазначив сам поет.

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