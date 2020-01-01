Помер 21-річний юнак, який потрапив у аварію поблизу Луцька





Про це повідомили на сторінці футбольного клубу "Волинь" Укринів, за який грав хлопець.



"Сьогодні пішов у вічність наш Богдан, це величезна втрата і страшна трагедія, просто не можемо повірити в те, що його більше не має, в те, що він не вийде більше на поле і не заб'є свій феєричний гол. Молодий, красивий, енергійний, ще жити та жити, не так давно зіграв свій, як виявилось, останній фінальний матч. Команда "Волинь" Угринів приносить свої співчуття рідним, сил вам пережити тяжку втрату!

Вічная пам'ять Богдану", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо,

Автомобіль злетів у кювет та перекинувся, а водія та пасажира госпіталізували.



Обоє потерпілих були у важкому стані.

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