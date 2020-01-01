«Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020»

«Волинь» U-13 здобула перемогу в турнірі «Моршинська осінь-2020», який тривав з 13 по 15 листопада у курортному місті.За перемогу в турнірі боролися 12 команд, - повідомляє пресслужба ФК "Волинь".На першому етапі команди розділили на дві групи. Підопічнітапереконливо виграли перші чотири матчі групи, обігравши «Нафтовик» з Долини (2:0), «Старокостянтинівку» (4:0), «Красилів» (3:0) та «Трускавець» (2:0). Забезпечивши собі першу сходинку в групі, юні «хрестоносці» зіграли унічию із ровесниками зі «Львова» (1:1).У фіналі змагань волинянам протистояли ровесники із «Калуша». Рахунок у матчі відкрив, однак опоненти зуміли зрівняти його. Утім, вирішальний голтаки приніс нашій команді перемогу в битві за головний трофей – 2:1.У підсумку, крім перемоги у змаганнях,був визнаний кращим гравцем нашої команди, а Данило Горощук – кращим гравцем турніру. Тренерський дует Володимира Дикого та Володимира Фігеля також визнали найкращим на змаганнях у відповідній номінації.