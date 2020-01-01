вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В українські поїзди хочуть повернути повноцінне харчування

В українські поїзди хочуть повернути повноцінне харчування
"Укрзалізниця" розглядає можливість забезпечення харчуванням пасажирів у потягах.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" з посиланням на директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, передають Українські Новини.

"Перше, над чим будемо працювати найближчим часом, - забезпечення пасажирів харчуванням під час подорожі. Є комерційні організації, які хочуть надавати такі послуги. Ми зі свого боку готові стати платформою і тестувати різні формати. Головне, що ми вимагаємо, щоб враховувалися нові реалії, зокрема, епідеміологічна ситуація", - зазначив Перцовський.

Також повідомляється, що на цю мить розглядається варіант інтеграції в онлайн систему з продажу квитків опції замовлення їжі в поїзд.

Згідно з цим варіантом, пасажиру буде запропоновано меню, яке буде заздалегідь підготовлено і передано в поїзд.

Також керівництво "Укрзалізниці" готове розглянути плани й з приводу надання інших послуг.

"Це може бути продаж періодичних видань або надання доступу до інтернету, Wi-Fi. Ми зацікавлені в тому, щоб з'являлися приватні компанії, які будуть розвивати сегменти додаткових послуг, оскільки наша мета - повернути пасажирів в потягу і надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей", - повідомив Перцовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Укрзалізниця, харчування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В українські поїзди хочуть повернути повноцінне харчування
Сьогодні, 07:35
«Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020»
Сьогодні, 06:31
Через аварію мешканці 5 вулиць Володимира-Волинського залишаться без води
Сьогодні, 05:28
США допоможуть Україні отримати вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 04:19
У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО
Сьогодні, 03:17
Схожі новини
Укрзалізниця відновлює рух поїзда «Ковель-Київ» Укрзалізниця відновлює рух поїзда «Ковель-Київ»
16 листопад, 08:49
Від сьогодні починає курсувати поїзд, який буде зупинятися на ковельській станції Від сьогодні починає курсувати поїзд, який буде зупинятися на ковельській станції
13 листопад, 12:03
Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях Два волинські потяги не братимуть пасажирів на окремих станціях
03 листопад, 01:16
У селищі на Волині діти отримають компенсацію за безоплатне харчування У селищі на Волині діти отримають компенсацію за безоплатне харчування
30 жовтень, 02:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В українські поїзди хочуть повернути повноцінне харчування
Сьогодні, 07:35
 0
«Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020»
Сьогодні, 06:31
 0
Через аварію мешканці 5 вулиць Володимира-Волинського залишаться без води
Сьогодні, 05:28
 0
США допоможуть Україні отримати вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 04:19
 0
У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО
Сьогодні, 03:17
 0
Медіа
відео
1/8