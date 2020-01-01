В українські поїзди хочуть повернути повноцінне харчування





Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" з посиланням на директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, передають



"Перше, над чим будемо працювати найближчим часом, - забезпечення пасажирів харчуванням під час подорожі. Є комерційні організації, які хочуть надавати такі послуги. Ми зі свого боку готові стати платформою і тестувати різні формати. Головне, що ми вимагаємо, щоб враховувалися нові реалії, зокрема, епідеміологічна ситуація", - зазначив Перцовський.



Також повідомляється, що на цю мить розглядається варіант інтеграції в онлайн систему з продажу квитків опції замовлення їжі в поїзд.



Згідно з цим варіантом, пасажиру буде запропоновано меню, яке буде заздалегідь підготовлено і передано в поїзд.



Також керівництво "Укрзалізниці" готове розглянути плани й з приводу надання інших послуг.



"Це може бути продаж періодичних видань або надання доступу до інтернету, Wi-Fi. Ми зацікавлені в тому, щоб з'являлися приватні компанії, які будуть розвивати сегменти додаткових послуг, оскільки наша мета - повернути пасажирів в потягу і надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей", - повідомив Перцовський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Укрзалізниця" розглядає можливість забезпечення харчуванням пасажирів у потягах.Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" з посиланням на директора філії "Пасажирська компанія", передають Українські Новини. "Перше, над чим будемо працювати найближчим часом, - забезпечення пасажирів харчуванням під час подорожі. Є комерційні організації, які хочуть надавати такі послуги. Ми зі свого боку готові стати платформою і тестувати різні формати. Головне, що ми вимагаємо, щоб враховувалися нові реалії, зокрема, епідеміологічна ситуація", - зазначив Перцовський.Також повідомляється, що на цю мить розглядається варіант інтеграції в онлайн систему з продажу квитків опції замовлення їжі в поїзд.Згідно з цим варіантом, пасажиру буде запропоновано меню, яке буде заздалегідь підготовлено і передано в поїзд.Також керівництво "Укрзалізниці" готове розглянути плани й з приводу надання інших послуг."Це може бути продаж періодичних видань або надання доступу до інтернету, Wi-Fi. Ми зацікавлені в тому, щоб з'являлися приватні компанії, які будуть розвивати сегменти додаткових послуг, оскільки наша мета - повернути пасажирів в потягу і надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей", - повідомив Перцовський.

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