В українські поїзди хочуть повернути повноцінне харчування
Сьогодні, 07:35
"Укрзалізниця" розглядає можливість забезпечення харчуванням пасажирів у потягах.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" з посиланням на директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, передають Українські Новини.
"Перше, над чим будемо працювати найближчим часом, - забезпечення пасажирів харчуванням під час подорожі. Є комерційні організації, які хочуть надавати такі послуги. Ми зі свого боку готові стати платформою і тестувати різні формати. Головне, що ми вимагаємо, щоб враховувалися нові реалії, зокрема, епідеміологічна ситуація", - зазначив Перцовський.
Також повідомляється, що на цю мить розглядається варіант інтеграції в онлайн систему з продажу квитків опції замовлення їжі в поїзд.
Згідно з цим варіантом, пасажиру буде запропоновано меню, яке буде заздалегідь підготовлено і передано в поїзд.
Також керівництво "Укрзалізниці" готове розглянути плани й з приводу надання інших послуг.
"Це може бути продаж періодичних видань або надання доступу до інтернету, Wi-Fi. Ми зацікавлені в тому, щоб з'являлися приватні компанії, які будуть розвивати сегменти додаткових послуг, оскільки наша мета - повернути пасажирів в потягу і надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей", - повідомив Перцовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниці" з посиланням на директора філії "Пасажирська компанія" Олександра Перцовського, передають Українські Новини.
"Перше, над чим будемо працювати найближчим часом, - забезпечення пасажирів харчуванням під час подорожі. Є комерційні організації, які хочуть надавати такі послуги. Ми зі свого боку готові стати платформою і тестувати різні формати. Головне, що ми вимагаємо, щоб враховувалися нові реалії, зокрема, епідеміологічна ситуація", - зазначив Перцовський.
Також повідомляється, що на цю мить розглядається варіант інтеграції в онлайн систему з продажу квитків опції замовлення їжі в поїзд.
Згідно з цим варіантом, пасажиру буде запропоновано меню, яке буде заздалегідь підготовлено і передано в поїзд.
Також керівництво "Укрзалізниці" готове розглянути плани й з приводу надання інших послуг.
"Це може бути продаж періодичних видань або надання доступу до інтернету, Wi-Fi. Ми зацікавлені в тому, щоб з'являлися приватні компанії, які будуть розвивати сегменти додаткових послуг, оскільки наша мета - повернути пасажирів в потягу і надати їм гідний рівень комфорту під час подорожей", - повідомив Перцовський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
В українські поїзди хочуть повернути повноцінне харчування
Сьогодні, 07:35
«Волинь» U-13 стала переможцем турніру «Моршинська осінь-2020»
Сьогодні, 06:31
США допоможуть Україні отримати вакцину від коронавірусу
Сьогодні, 04:19
У Львові поліцейські напали на ветеранів АТО і побили їх. ФОТО
Сьогодні, 03:17