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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші місця для зараження коронавірусом

Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші місця для зараження коронавірусом
Ідеальне середовище для поширення коронавірусної інфекції – будь-який замкнутий простір, в якому багато людей і мало повітря.

Про це розповів лікар-педіатр Євген Комаровський у відео на своєму YouTube-каналі, - пише Zik.

"Будь-який замкнутий, невентильований простір, в якому знаходяться натовпи людей, які не вважають себе хворими - це ідеальне середовище, щоб захворіти. Будь-який вагон метро - це прекрасна модель. Найстрашніше місце - лікарняна палата", - сказав Комаровський.

Серед небезпечних місць він також назвав в'язниці, казарми, кораблі та будинки престарілих. Комаровський підкреслив: найбільша ймовірність підхопити вірус - у місцях, де багато людей і мало повітря.

"З літаками простіше, там дуже потужна система фільтрації. Літак не такий небезпечний", - додав він.

Лікар-педіатр вважає, що головне, на що необхідно сьогодні звертати увагу уряду України, – вентиляція приміщень.

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Теги: Комаровський, коронавірус, пояснення, небезпека
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