Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші місця для зараження коронавірусом





Про це розповів лікар-педіатр Євген Комаровський у відео на своєму YouTube-каналі, - пише



"Будь-який замкнутий, невентильований простір, в якому знаходяться натовпи людей, які не вважають себе хворими - це ідеальне середовище, щоб захворіти. Будь-який вагон метро - це прекрасна модель. Найстрашніше місце - лікарняна палата", - сказав Комаровський.



Серед небезпечних місць він також назвав в'язниці, казарми, кораблі та будинки престарілих. Комаровський підкреслив: найбільша ймовірність підхопити вірус - у місцях, де багато людей і мало повітря.



"З літаками простіше, там дуже потужна система фільтрації. Літак не такий небезпечний", - додав він.



Лікар-педіатр вважає, що головне, на що необхідно сьогодні звертати увагу уряду України, – вентиляція приміщень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ідеальне середовище для поширення коронавірусної інфекції – будь-який замкнутий простір, в якому багато людей і мало повітря.Про це розповів лікар-педіатру відео на своєму YouTube-каналі, - пише Zik. "Будь-який замкнутий, невентильований простір, в якому знаходяться натовпи людей, які не вважають себе хворими - це ідеальне середовище, щоб захворіти. Будь-який вагон метро - це прекрасна модель. Найстрашніше місце - лікарняна палата", - сказав Комаровський.Серед небезпечних місць він також назвав в'язниці, казарми, кораблі та будинки престарілих. Комаровський підкреслив: найбільша ймовірність підхопити вірус - у місцях, де багато людей і мало повітря."З літаками простіше, там дуже потужна система фільтрації. Літак не такий небезпечний", - додав він.Лікар-педіатр вважає, що головне, на що необхідно сьогодні звертати увагу уряду України, – вентиляція приміщень.

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