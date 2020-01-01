Лікар Комаровський назвав найнебезпечніші місця для зараження коронавірусом
Сьогодні, 12:14
Ідеальне середовище для поширення коронавірусної інфекції – будь-який замкнутий простір, в якому багато людей і мало повітря.
Про це розповів лікар-педіатр Євген Комаровський у відео на своєму YouTube-каналі, - пише Zik.
"Будь-який замкнутий, невентильований простір, в якому знаходяться натовпи людей, які не вважають себе хворими - це ідеальне середовище, щоб захворіти. Будь-який вагон метро - це прекрасна модель. Найстрашніше місце - лікарняна палата", - сказав Комаровський.
Серед небезпечних місць він також назвав в'язниці, казарми, кораблі та будинки престарілих. Комаровський підкреслив: найбільша ймовірність підхопити вірус - у місцях, де багато людей і мало повітря.
"З літаками простіше, там дуже потужна система фільтрації. Літак не такий небезпечний", - додав він.
Лікар-педіатр вважає, що головне, на що необхідно сьогодні звертати увагу уряду України, – вентиляція приміщень.
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Про це розповів лікар-педіатр Євген Комаровський у відео на своєму YouTube-каналі, - пише Zik.
"Будь-який замкнутий, невентильований простір, в якому знаходяться натовпи людей, які не вважають себе хворими - це ідеальне середовище, щоб захворіти. Будь-який вагон метро - це прекрасна модель. Найстрашніше місце - лікарняна палата", - сказав Комаровський.
Серед небезпечних місць він також назвав в'язниці, казарми, кораблі та будинки престарілих. Комаровський підкреслив: найбільша ймовірність підхопити вірус - у місцях, де багато людей і мало повітря.
"З літаками простіше, там дуже потужна система фільтрації. Літак не такий небезпечний", - додав він.
Лікар-педіатр вважає, що головне, на що необхідно сьогодні звертати увагу уряду України, – вентиляція приміщень.
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