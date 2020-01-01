Постраждали двоє дорослих і 2-річна дитина: деталі аварії у Ковелі





Нагадаємо, що



Так, 19 листопада в обідню пору 41-річний львів’янин, керуючи автомобілем Nissan, наїхав на трьох пішоходів – чоловіка, жінку та дитину. Постраждалі переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.



Внаслідок ДТП усі пішоходи отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.



За цим фактом поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сталась ДТП, в котрій травмувалося троє пішоходів.Нагадаємо, що автопригода трапилася по вулиці Володимирській . Серед постраждалих – дворічна дитина, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Так, 19 листопада в обідню пору 41-річний львів’янин, керуючи автомобілем Nissan, наїхав на трьох пішоходів – чоловіка, жінку та дитину. Постраждалі переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.Внаслідок ДТП усі пішоходи отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізували.За цим фактом поліція відомості внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Слідчі з’ясовують усі обставини автопригоди.

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