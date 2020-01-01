Волинянин, який викрав у селі дві електроопори, заплатив 13 тисяч штрафу





Так, під час огляду електромонтери виявили дві демонтовані електроопори, а третя опора була підготовлена для демонтажу, - інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».



Любитель поживитися за чужий рахунок недовго залишався інкогніто. Зловмисника згодом викрили.



Відтак, «підприємливий» житель Ківерцівського району заплатив вартість збитків 12 991,60 грн. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Ківерцівського району незаконно намагалися привласнити опори ліній електропередач.Так, під час огляду електромонтери виявили дві демонтовані електроопори, а третя опора була підготовлена для демонтажу, - інформує пресслужба ПрАТ «Волиньобленерго».Любитель поживитися за чужий рахунок недовго залишався інкогніто. Зловмисника згодом викрили.Відтак, «підприємливий» житель Ківерцівського району заплатив вартість збитків 12 991,60 грн. За цим фактом розпочали кримінальне провадження.

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