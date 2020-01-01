вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці волинського села на 4 дні залишаться без газу

Мешканці волинського села на 4 дні залишаться без газу
23-27 листопада 2020 року фахівці АТ «Волиньгаз» продовжать реконструкцію газопроводів-вводів житлових будинків у селі Ржищів Горохівського району.

Про це інформує АТ «Волиньгаз».

У зв'язку з цим у населеному пункті тимчасово припинять газопостачання з 23 листопада 2020 року з 08:00 год. до 17:00 год. 27 листопада 2020 року.

Для проведення планових робіт із редизайну (реконструкції) систем газопостачання, власникам необхідно знаходитись у своїх помешканнях. Також просять перекрити крани перед газовим обладнанням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газз, Ржищів, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці волинського села на 4 дні залишаться без газу
Сьогодні, 08:26
У Луцьку за майже мільйон гривень відремонтують стоматкабінети у дитячій поліклініці
Сьогодні, 07:29
Мешканець Саксонії зірвав джектпот у 61 мільйон євро
Сьогодні, 06:30
Ремонт дороги: у межах Шацька вклали перший шар асфальту. ФОТО
Сьогодні, 05:20
У Києві згоріла маршрутка
Сьогодні, 04:35
Схожі новини
У Луцьку за майже мільйон гривень відремонтують стоматкабінети у дитячій поліклініці У Луцьку за майже мільйон гривень відремонтують стоматкабінети у дитячій поліклініці
Сьогодні, 07:29
Ремонт дороги: у межах Шацька вклали перший шар асфальту. ФОТО Ремонт дороги: у межах Шацька вклали перший шар асфальту. ФОТО
Сьогодні, 05:20
Через ремонт водопроводу на Волині судяться два комунальних підприємства Через ремонт водопроводу на Волині судяться два комунальних підприємства
21 листопад, 22:47
USB-розетки та клімат-контроль: в Укрзалізниці обіцяють у 2021 році покращити пів сотні вагонів USB-розетки та клімат-контроль: в Укрзалізниці обіцяють у 2021 році покращити пів сотні вагонів
21 листопад, 05:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мешканці волинського села на 4 дні залишаться без газу
Сьогодні, 08:26
 0
У Луцьку за майже мільйон гривень відремонтують стоматкабінети у дитячій поліклініці
Сьогодні, 07:29
 0
Мешканець Саксонії зірвав джектпот у 61 мільйон євро
Сьогодні, 06:30
 0
Ремонт дороги: у межах Шацька вклали перший шар асфальту. ФОТО
Сьогодні, 05:20
 0
У Києві згоріла маршрутка
Сьогодні, 04:35
 0
Медіа
відео
1/8