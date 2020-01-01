Мешканці волинського села на 4 дні залишаться без газу





Про це інформує



У зв'язку з цим у населеному пункті тимчасово припинять газопостачання з 23 листопада 2020 року з 08:00 год. до 17:00 год. 27 листопада 2020 року.



Для проведення планових робіт із редизайну (реконструкції) систем газопостачання, власникам необхідно знаходитись у своїх помешканнях. Також просять перекрити крани перед газовим обладнанням.

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