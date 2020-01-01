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Де у Луцьку та на Волині не буде світла 23 листопада

Де у Луцьку та на Волині не буде світла 23 листопада
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Про це повідомили у ПАТ «Волиньоленерго»

В обласному центрі Волині з 9:00 до 17:00 світла не буде на вулиці Театральній, Корнійчука, Рильського, Корольова, Ранковій, Заводській, Цукрова, Новодворській.

У період з 13:30 по 17:00 без світла залишаться жителі вулиці Мамсурова (частково), Ковпака та Боженка (частково).

Володимир-Волинський район

З 9:00 по 17:00 без електропостачання залишаться вулиці Смотрицького, Коперніка, Франка, Поштова, Глінки, Драгоманова, Пушкіна, Устилузька у Володимирі-Волинському та село Яковичі.

Горохівський район

З 9:00 по 17:00 світла не буде у селі Шклінь.

Іваничівський район

З 9:30 по 16:30 без електропостачання залишаться жителі сіл Осмиловичі та Жашковичі, а з 10:00 до 17:00 планове вимкнення чекає на жителів села Старосілля.

Камінь-Каширський район

З 9:00 до 17:00 електропостачання вимкнуть на вулицях Магістральній, Героїв Чорнобиля, Гагаріна, П.Савельєвої, 40 років Перемоги, Фестивальній, Ватутіна, Ковельській та у селі Раків Ліс.

У період з 10:00 до 17:00 світла на буде у селі Карасин, Карпилівка, Стобихівка, Радошин, Запруддя, Сошично.

З 10:00 до 13:00 не буде світла у селі Ворокомле, а з 12:00 до 15:00 у селі Житнівка.

Ківерцівський район

З 9:00 до 17:00 не буде світла у селищі Цумань, у селах Дерно, Журавичі, Домашів, Миків, Жабка.

Ковельський район

З 9:00 по 17:00 без світла залишаться жителі вулиць Грушевського,
Толстого, Смірнова, Вітовського, Грушевського, Незалежності, Руднєва у Ковелі.

Луцький район

з 9:00 до 17:00 світла не буде у селі Рованці (від Мамсурова до Об’їздної) - вул. Веселкова, 5-та Об'їздна, Дружби, Козацька, Ранкова, Липнева, Я.Мудрого, 3-тя Об'їздна, пров. Каштановий, Оксамитовий, Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська та у селі Григоровичі.

Любомльський та Шацький райони


З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі села Піща, вулиці Енергетиків, Маяковського, Миру, Гоголя, Пушкіна, Вокзальної,
Д.Шумка, Перемоги, М. Вербицького, Лісної, Виноградної, Поштової у Любомлі.

Любешівський район

З 10:00 до 17:00 не буде світла у селах Гречище, Шлапань, Петелиха та на вулицях Поліська, Свободи та Пушкіна у Любешові.

Нововолинськ


З 9:00 до 17:00 без світла залишаться жителі вулиць Чкалова 2-18,1-17, Волинської 9-17,Незалежності 49-67,50, Шевченка 1а,б,в,1-17,2а,2-18, Лісової 3,6,15,17,14-58 у селищі Благодатне.

Ратнівський район


З 10:00 до 17:00 світла не буде у селах Адамівка і Краска.

Рожищенський район

З 9:00 до 17:00 не буде світла у домівках рожищан, які живуть на вулицях Г.Мазепи,1-67,8-76,Залізнична, Чкалова, в селах Кобче, Оленівка, Кременець, Доросині, Бортяхівка, Любче, Немир, Ясенівка, Вітоніж, Раймісто, Щурин, Квітневе, Тристень, Кияж, Вічині, Береськ, Студині, Ворончин, Топільне.

Старовижівський район


З 10:00 до 17:00 світла не буде у селі Сереховичі.

Турійський район

З 10:00 до 16:30 не буде електропостачання у селах Новий Двір, Дольськ і в селищі Турійськ.



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Теги: Волинь, Луцьк, світло
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