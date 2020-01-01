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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Повідомили статистику коронавірусу за останню добу

Повідомили статистику коронавірусу за останню добу
10 945 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні за останню добу (22 листопада 2020 року). Зокрема, захворіла 491 дитина та 447 медпрацівників.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 23 листопада.

Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, але залишається на високому рівні.

Також за минулу добу:

госпіталізували – 1 165 осіб;
летальних випадків – 124;
одужало – 4 143 особи;
здійснили тестувань за добу – 28 374 (зокрема методом ПЛР – 25 253, методом ІФА – 3121).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1212), Дніпропетровській (1093), Київській (870), Житомирській (812) та Запорізькій (642) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 635 689 осіб;
одужало – 291 060 осіб;
летальних випадків – 11 075;
провели ПЛР-тестувань – 4 243 600.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 60 218 випадків;
Вінницька область – 15 476 випадків;
Волинська область – 21 864 випадки;
Дніпропетровська область – 29 654 випадки;
Донецька область – 20 262 випадки;
Житомирська область – 26 966 випадків;
Закарпатська область – 21 538 випадків;
Запорізька область – 24 442 випадки;
Івано-Франківська область – 32 296 випадків;
Київська область – 31 212 випадків;
Кіровоградська область – 4 358 випадків;
Луганська область – 5 679 випадків;
Львівська область – 41 279 випадків;
Миколаївська область – 15 320 випадків;
Одеська область – 37 901 випадків;
Полтавська область – 18 557 випадків;
Рівненська область – 28 194 випадки;
Сумська область – 23 167 випадки;
Тернопільська область – 25 813 випадків;
Харківська область – 51 637 випадків;
Херсонська область – 8 704 випадки;
Хмельницька область – 26 430 випадків;
Черкаська область – 18 292 випадки;
Чернівецька область – 31 369 випадків;
Чернігівська область – 15 061 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ
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