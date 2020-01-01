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На Волині судили двох школярів, які обікрали фермера

На Волині судили двох школярів, які обікрали фермера
У вечірній час двоє неповнолітніх хлопців із села Переспа Рожищенського району викрали п’ять секцій металевої огороджувальної сітки на сіносховищі сільськогосподарського товариства у селі Великий Порськ Ковельського району.

Згідно висновку експерта, майнова шкода, яка спричинена господарству, становить 3333,35 гривень. Як заявив на суді представник потерпілої сторони, всі збитки обвинуваченими відшкодовано, - пише Ковель медіа.

Зазначається, що неповнолітні вперше притягуються до кримінальної відповідальності, раніше правопорушень не вчиняли, на профілактичному обліку в службі у справах дітей не перебувають, обоє виховуються матерями.

Ковельський міськрайонний суд визнав хлопців винними у вчиненні крадіжки, але звільнив від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру у виді передачі під нагляд матерів строком на один рік.


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Теги: крадіжка, неповнолітні, суд
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