На Волині судили двох школярів, які обікрали фермера





Згідно висновку експерта, майнова шкода, яка спричинена господарству, становить 3333,35 гривень. Як заявив на суді представник потерпілої сторони, всі збитки обвинуваченими відшкодовано, - пише



Зазначається, що неповнолітні вперше притягуються до кримінальної відповідальності, раніше правопорушень не вчиняли, на профілактичному обліку в службі у справах дітей не перебувають, обоє виховуються матерями.



Ковельський міськрайонний суд визнав хлопців винними у вчиненні крадіжки, але звільнив від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру у виді передачі під нагляд матерів строком на один рік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вечірній час двоє неповнолітніх хлопців із села Переспа Рожищенського району викрали п’ять секцій металевої огороджувальної сітки на сіносховищі сільськогосподарського товариства у селі Великий Порськ Ковельського району.Згідно висновку експерта, майнова шкода, яка спричинена господарству, становить 3333,35 гривень. Як заявив на суді представник потерпілої сторони, всі збитки обвинуваченими відшкодовано, - пише Ковель медіа. Зазначається, що неповнолітні вперше притягуються до кримінальної відповідальності, раніше правопорушень не вчиняли, на профілактичному обліку в службі у справах дітей не перебувають, обоє виховуються матерями.Ковельський міськрайонний суд визнав хлопців винними у вчиненні крадіжки, але звільнив від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру у виді передачі під нагляд матерів строком на один рік.

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