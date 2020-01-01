В Україні – новий рекорд із кількості випадків коронавірусу

15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 листопада 2020 року, що є новим рекордом. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.Про це у фейсбуці повідомляє МОЗ.Також за минулу добу:госпіталізовано – 1 955 осіб;летальних випадків – 225;одужало – 9 617 осіб;здійснено тестувань за добу –76 911 (зокрема, методом ПЛР –49 323, методом ІФА – 27 588).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 677 189 осіб;одужало – 317 395 осіб;летальних випадків – 11 717;проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 64 019 випадків;Вінницька область – 16 370 випадків;Волинська область –22 906 випадків;Дніпропетровська область – 33 115 випадків;Донецька область – 21 344 випадки;Житомирська область – 27 926 випадків;Закарпатська область – 22 425 випадків;Запорізька область – 27 226 випадків;Івано-Франківська область – 34 045 випадків;Київська область – 34 241 випадок;Кіровоградська область – 4 706 випадків;Луганська область – 5 925 випадків;Львівська область – 43 611 випадків;Миколаївська область – 16 731 випадок;Одеська область – 40 535 випадків;Полтавська область – 20 204 випадки;Рівненська область – 29 320 випадків;Сумська область – 25 662 випадки;Тернопільська область – 26 752 випадки;Харківська область – 53 433 випадки;Херсонська область – 9 345 випадків;Хмельницька область – 27 703 випадки;Черкаська область – 20 668 випадків;Чернівецька область – 32 492 випадки;Чернігівська область – 16 485 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.