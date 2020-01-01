В Україні – новий рекорд із кількості випадків коронавірусу
Сьогодні, 08:51
15 331 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 листопада 2020 року, що є новим рекордом. Зокрема, захворіли 659 дітей та 606 медпрацівників.
Про це у фейсбуці повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 955 осіб;
летальних випадків – 225;
одужало – 9 617 осіб;
здійснено тестувань за добу –
76 911 (зокрема, методом ПЛР –
49 323, методом ІФА – 27 588).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 677 189 осіб;
одужало – 317 395 осіб;
летальних випадків – 11 717;
проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 64 019 випадків;
Вінницька область – 16 370 випадків;
Волинська область –22 906 випадків;
Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
Донецька область – 21 344 випадки;
Житомирська область – 27 926 випадків;
Закарпатська область – 22 425 випадків;
Запорізька область – 27 226 випадків;
Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
Київська область – 34 241 випадок;
Кіровоградська область – 4 706 випадків;
Луганська область – 5 925 випадків;
Львівська область – 43 611 випадків;
Миколаївська область – 16 731 випадок;
Одеська область – 40 535 випадків;
Полтавська область – 20 204 випадки;
Рівненська область – 29 320 випадків;
Сумська область – 25 662 випадки;
Тернопільська область – 26 752 випадки;
Харківська область – 53 433 випадки;
Херсонська область – 9 345 випадків;
Хмельницька область – 27 703 випадки;
Черкаська область – 20 668 випадків;
Чернівецька область – 32 492 випадки;
Чернігівська область – 16 485 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це у фейсбуці повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 1 955 осіб;
летальних випадків – 225;
одужало – 9 617 осіб;
здійснено тестувань за добу –
76 911 (зокрема, методом ПЛР –
49 323, методом ІФА – 27 588).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 677 189 осіб;
одужало – 317 395 осіб;
летальних випадків – 11 717;
проведено ПЛР-тестувань – 4 373 786.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 399), Дніпропетровській (1 254), Київській (979), Запорізькій (898) та Харківській (895) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 64 019 випадків;
Вінницька область – 16 370 випадків;
Волинська область –22 906 випадків;
Дніпропетровська область – 33 115 випадків;
Донецька область – 21 344 випадки;
Житомирська область – 27 926 випадків;
Закарпатська область – 22 425 випадків;
Запорізька область – 27 226 випадків;
Івано-Франківська область – 34 045 випадків;
Київська область – 34 241 випадок;
Кіровоградська область – 4 706 випадків;
Луганська область – 5 925 випадків;
Львівська область – 43 611 випадків;
Миколаївська область – 16 731 випадок;
Одеська область – 40 535 випадків;
Полтавська область – 20 204 випадки;
Рівненська область – 29 320 випадків;
Сумська область – 25 662 випадки;
Тернопільська область – 26 752 випадки;
Харківська область – 53 433 випадки;
Херсонська область – 9 345 випадків;
Хмельницька область – 27 703 випадки;
Черкаська область – 20 668 випадків;
Чернівецька область – 32 492 випадки;
Чернігівська область – 16 485 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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